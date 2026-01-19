提3政見照顧宜蘭消防 林國漳：119是最讓人安心的存在

119是讓人最安心的存在，今天消防節，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提增加人力等3項政見。（林國漳陣營提供）

今天是1月19日消防節，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳指出，未來進入縣政府，將全力推動3項政策，包含增加人力、為民服務勤務全面檢討委外、提高義消人員意外保險與協勤補助，照顧消防人員，不能只停留在口頭感謝，更必須落實在人力、制度與生命安全的保障。

林國漳說，119這3個數字，是每一位台灣人在面對火警、災害、緊急時刻時，最直覺、也最讓人安心的存在，感謝消防人員身為第一線的救災者，總是在關鍵時刻，用自己的生命守護公共安全，他要向所有消防與救災相關人員，致上最深的感謝與敬意。

林國漳承諾，未來進入縣政府，將全力推動3項具體作為，照顧消防相關人員；1、協調中央優先增加宜蘭縣消防人力，依現行預算員額，宜蘭縣消防人力可增至448人，但目前實際僅有395人，他將積極向中央爭取增加人力，減輕第一線同仁過度負擔。

2、為民服務勤務全面檢討委外，降低警消勤務壓力、強化救災專業，目前捕蜂勤務已委外，但抓蛇勤務仍由消防局承擔；未來將全面檢討非救災本業的勤務，回歸專業分工，讓消防人員專心救命。

3、提高義消人員意外保險與協勤補助，成立專案小組，盤點現有經費與預算空間，逐步提高義消的保險保障與協勤費用，讓每一位投入救災的夥伴，都有更完整的後盾。

