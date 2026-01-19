想學美國？共軍首次曝光斬首演練 號稱「2分鐘擊殺目標」被酸爆！

央視釋出解放軍版本斬首影片。（圖翻攝自央視）

美軍本月3日突襲委內瑞拉，生擒總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，一夜之間扳倒這個控制委國長達13年的專制政權，引發國際關注。在這之後，開始有聲音出現稱中國可能也打算效法美國對我國總統賴清德進行斬首行動，不少小粉紅和部分在台親中名嘴都說得口沫橫飛；而中官媒《央視》本月中旬還真的釋出一支斬首演練影片，掀外界熱議。

《央視》日前在旗下軍武節目「軍武零距離」播放解放軍版本的斬首行動，明面上是營救人質、打擊目標人物，但內容顯然是共軍試圖複製美軍活擒馬杜羅的行動。《央視》表示，這是解放軍首次曝光斬首行動畫面，作戰細節全公開，還有多款先進裝備亮相，不過演練地點和參與的部隊（僅稱是特戰隊員）未被揭露。

根據影像畫面，可以看到解放軍以軍用無人機辨別、鎖定目標建築，特戰隊員趁著夜色展開突襲，先是使用軍用弩擊殺哨兵，隨後展開攻堅，特戰隊員從四面八方突入目標建築，最終解決「恐怖份子」，並救出人質，共軍官兵宣稱整場突襲花不到2分鐘時間，一氣呵成，精準擊殺目標人物。

該影片曝光後引發外界討論，部分親中名嘴唱和中方，例如台大教授苑舉正昨天（18日）在政論節目上就說中國官方釋出這段畫面「暗示太明顯」，目的在告訴外界中國同樣具備成熟且數量龐大的特種作戰能力、極致隱蔽的無聲擊殺能力，還有精確情報才能達成2分鐘內殲敵效率。前立委邱毅今天（19日）也在臉書發文，提到近日中天主播林宸佑因涉共諜案被羈押一事，宣稱「賴清德現在是杯弓蛇影，大陸央視報導解放軍斬首行動演習，大概率把他嚇著了。他只會用更狠的手段去對付政敵，或是反對他批評他的人。」

不過台灣網友看完解放軍斬首影片後紛紛吐槽，「學美軍？根本是小鳥比雞腿」、「演給自己看」、「這就是東施效顰現代版」、「拍電影吧」、「看見同學的滿分試卷，想抄答案的概念」、「做不到，只能演戲囉」、「三腳貓的功夫，能上的了檯面嗎？」、「對台斬首？習包子比較怕在中南海被自己人斬首吧？」、「演給台灣藍白黨自爽看的嗎？」、「笑死了軍力實力差那麼多」。

