    首頁 > 政治

    何志偉獲跨派系共識參選桃園市長？ 民進黨：選對會從未討論

    2026/01/19 16:10 記者陳政宇／台北報導
    總統府副祕書長何志偉。（資料照）

    民進黨布局2026百里侯爭霸戰，媒體報導稱跨派系共識，將徵召總統府副祕書長何志偉參選桃園市長、挑戰國民黨籍現任市長張善政。對此，民進黨發言人吳崢今（19日）強調，選對會開了這麼多次會議，迄今為止完全沒有討論。

    民進黨尚未完成提名的縣市，包括爭取連任的屏東縣、澎湖縣，以及新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、台北市與桃園市。台北市呼聲較高人選有行政院副院長鄭麗君、立委王世堅、吳思瑤及民進黨前秘書長林右昌；桃園市則有何志偉、行政院秘書長張惇涵、立委王義川及法務部政次黃世杰。

    民進黨上週完成初選民調作業，高雄市長提名由立委賴瑞隆出線、台南市為立委陳亭妃、嘉義縣為立委蔡易餘。民進黨選對會今天下午開會，據吳崢會後轉述，選對會決議依照初選民調結果，提名蔡易餘代表民進黨參選參選嘉義縣長、陳亭妃參選台南市長、賴瑞隆參選高雄市長。

    媒體關切台北市長及桃園市長人選，吳崢說明，今天選對會沒有針對北桃人選做相關討論。對於何志偉參選桃園市長一說？吳崢回應，針對這個事情，其實選對會每個禮拜這樣子開，開了這麼多次會議，迄今為止是完全沒有討論。

    至於連任縣市的提名進度，黨內人士表示，選對會下次開會時間是2月2日，預計那個禮拜才會處理。

    民進黨發言人吳崢。（記者陳政宇攝）

