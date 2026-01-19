北宜高鐵將告吹？張景森反對意見 卓揆已轉交通部長研究

北宜高鐵、北宜直鐵路線比較。（取自環境部「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書」）

北宜高鐵將告吹？前行政院政委張景森今日撰文指出，他上周末參加國安會副秘書長李問的婚禮，賴總統與行政院長卓榮泰坐在主桌，他被安排在旁邊第一桌，當天卓揆有來握手寒暄一下，卓揆主動提及北宜高鐵案，告知已經把張景森的意見，轉交給交通部長陳世凱研究。

張景森反對興建「北宜高鐵」，日前引發宜蘭縣不分藍綠民意代表抗議，地方人士多數支持興建，呼籲行政院盡快核定。行政院發言人李慧芝日前則說，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，國發會去年12月中已舉行研商會議，審議結論是「支持北宜高鐵計畫」。

根據鐵道局規劃，北宜高鐵案自南港站經汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站，往南設置1座維修機廠，全長約60.6公里；南港站預留尾軌約1公里，新建工程約59.6公里，台北至宜蘭段行駛時間僅28分鐘，預估期程為核定後11年完成。

張景森在臉書發文表示，上週末，他破例參加了一場婚禮，因為新郎是國安會副秘書長李問，一位民進黨的接班世代中，我最欣賞、也寄予高度期待的年輕政治工作者。這場婚禮無意間成為他近距離觀察當前政策運作的一個特殊窗口。

張景森說，總統與行政院長坐在主桌，第一、第二桌幾乎集中現任民進黨政府最重要的政治領導人。卓揆到場後，主動走來握手寒暄提到北宜高鐵案，告知已把他的意見「轉交給世凱研究」。自己向卓揆表示感謝及說明，「如果交通部有需要，我樂意跟他們見面，當面提供意見」。

張景森進一步說，之後總統到場，他到主桌敬酒，總統把他拉到一旁說了幾句話，內容與高鐵無關。但顯示總統對國家政策細節掌握的很好，宜蘭高鐵的問題，不可能不關心，也許還不到總統表態的時候，因此他並沒有趁機提高鐵的事情，避免造成困擾。

張景森提及，婚宴過程中那些「低聲細語」更重要。與他打招呼的人，幾乎都會壓低聲音說：「你說得對」。似乎大家對興建宜蘭高鐵都抱有疑慮。同桌的有前任與現任幾位部長級政務官，包括行政院目前最核心的幾位決策人物。自己向他們表達「大家辛苦了！」其中一位笑著對我說：「您不要天天寫臉書，我們就不會這麼辛苦了。」看來行政院對他的意見是認真看待、確實研究的，這一點覺得比較寬心。

張景森也說，我們必須關心的是，當其他部會、院長，甚至總統都意識到這個案子可能問題重重時，他們會怎麼處理？是停下來修正？還是因為某些非理性因素，繼續往前推？這才是真正關乎國家未來的問題。

