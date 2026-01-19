鄭麗文：江啟臣聲望高 楊瓊瓔遵守遊戲規則 沒有理由勸退

國民黨主席鄭麗文接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。（圖由《中午來開匯》提供）

國民黨主席鄭麗文指示藍營21個直轄市、縣市長選舉提名徵召人選（新竹市禮讓民眾黨）最遲3月前底定，台中市由於立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，一個急著要求1月底前確定人選，另一個希望爭取更多時間營造聲勢，至今無法達成共識。鄭麗文今日直言，江啟臣具國際觀，又是副院長，聲望當然是江較高，但各方面來說，楊瓊瓔也是很稱職的台中市長候選人，楊瓊瓔不是來換東西的，且遵守國民黨遊戲規則，所以也沒有理由勸退，目前地方人士與國民黨大老不斷穿梭溝通，所以不用急，也不要誤會。

鄭麗文今日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時指出，如果內部協調無法產生1位候選人，最後就會根據黨的規定進行初選，初選不是洪水猛獸，根據黨的規定就是七三制，除非參加初選的候選人同意改變規則，那可以改為全民調，如果非大家都同意，就是回歸國民黨原有規定七三制。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文強調，面對民進黨的惡質鴨霸，藍營要有很高的認知，沒有團結就是親痛仇快，誰都擔不起這罪名，台中市未來的整合與團結不是問題，溝通還在繼續，如果溝通沒有辦法產生內部共識，那就必須要初選。

此外，針對立委吳宗憲、宜蘭議長張勝德爭取國民黨宜蘭縣長提名協調一事，鄭麗文說，國民黨初選的規則是要公告、領表、登記、政見發表，如果進入初選就是符合資格就可以領表登記，現在宜蘭縣屬於內部協調，只要候選人都同意內部協調用內參民調。

另外，國民黨新竹縣長提名，立委徐欣瑩主張全民調，鄭麗文分析，目前黨內選舉，她勸大家克制，這是因為另一位有意參選的新竹縣副縣長陳見賢是地方黨部主委，那就會有人認為是否有球員兼裁判的疑慮，長年擔任主委就有其便利之處。不過，還是要回歸黨的規定，陳見賢也不是第一個有意願參選的地方黨部主委，但根據國民黨規定一旦確立初選，就要辭掉主委，現在還不到那個時間點。

鄭麗文說，不是一宣布參選，就必須辭掉主委，她舉例，如果是這樣，那柯志恩、謝龍介不也是馬上要辭去主委？那時候陳以信也想選，但國民黨的規定不是這樣的，因為他協調時隨時有可能不選，不選就不須辭職，可是只要一旦進入正式初選階段，他也確定要參加初選，就要辭掉地方黨部主委。

鄭麗文表示，上任至今最讓她感覺苦惱的就是大家都很關心黨內提名問題，不過她強調，每一個選區、每一個候選人、還有每個選區的狀況，其實她都瞭若指掌，在這短短不到3個月的時間，大家希望要溝通的，她們其實都溝通過不止一次，所以能做的其實都全力進行當中，她相信關關難過關關過，但一定會尊重制度。

鄭麗文提到，國民黨這麼多年來，難免大家會有一點心中忐忑不安，但是大家放心，只要回歸制度，哪怕最後黨內協調不成，必須要初選，她覺得也要用一個平常心來看待初選。國民黨內地方的整合並沒有像大家想的這麼困難複雜，回歸平常心、回歸制度，這樣子大家都沒有話說。站在中央黨部的立場就是要用平常心，相信制度，只要黨中央公正不阿，一碗水盡量端平，手心手背都是肉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法