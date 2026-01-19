為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    「誤帶」國防委員會機密文件出場 黃國昌：等美公開後就知道不算機密

    2026/01/19 16:08 記者陳治程／台北報導
    立法院外交及國防委員會19日邀國防部長顧立雄（中）報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備質詢，顧立雄向國民黨立委陳永康（右）、民眾黨立委黃國昌（左）等人握手致意。（記者廖振輝攝）

    立法院外交及國防委員會19日邀國防部長顧立雄（中）報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備質詢，顧立雄向國民黨立委陳永康（右）、民眾黨立委黃國昌（左）等人握手致意。（記者廖振輝攝）

    國防部長顧立雄今（19）日赴外交及國防委員會，報告機密專報新一輪軍購特別預算條例草案及細節，立委黃國昌上午遭爆帶機密文件出場，引發議論。黃國昌說，他第一時間發現誤帶機密文件後就返場繳回。他直言，今日機密會議彷彿是過水，但他尊重軍方決定，等美方公開後，大家會發現這些項目「根本就不算機密」。

    針對立委沈伯洋上午爆料國防機密文件被帶出場，黃國昌表示，他是在會議中誤將國防部提供的書面資料和自己準備的資料「混在一起」，第一時間發現後，就隨即將軍方的機密文件繳回委員會；若後續被認爲違反議事規定，那就照議事規定規則處理。

    黃國昌說，他訪美期間就得知此行程、事前已做許多功課，但對今日機密專報資訊有限，直言「還蠻失望的」，認為整場會議如「過水」，並直言後續若要如此繼續審議，那他真的不知道要怎麼審才好。

    他補充，會議期間他僅有5分鐘、實在難以一一質詢，如果他因非本委而未有足夠發言時間，那也沒關係，他會有自己的決定，而他也透露，民眾黨版本的特別預算條例草案也準備好了，原打算在今天會後說明，但結果不如預期，後續會再思考如何處理。

    另一方面，黃國昌也說，他尊重國防部將特別預算標註為機密，等美方公開後再來做評論，但到時大家也會發現，這筆高達1.25兆的創紀錄特別預算，實際上「也不算什麼機密」。

    台灣民眾黨主席黃國昌今（19）日下午召開臨時記者會，就今日國防特別預算條例機密會議和相關事件進行說明。（記者陳治程攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌今（19）日下午召開臨時記者會，就今日國防特別預算條例機密會議和相關事件進行說明。（記者陳治程攝）

