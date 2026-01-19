基隆麥金路破管漏水餘波盪漾 引爆藍綠陣營互批

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天（19日）下午召開記者會，抨擊基隆市長謝國樑市政治理失能。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏今天（19日）批評，國民黨及基隆市政府團隊都在為基隆市長謝國樑推卸責任，台灣自來水公司主管機關是經濟部，但基隆市政府就沒有責任嗎？發生大規模停水顯示市府通報與應變機制失當，停水與降壓時間一延再延，停水範圍與恢復時程不斷變動，市民無所適從。管線老舊並非突發問題，但市府長期缺乏預防性治理與清楚的汰換規畫，發生緊急事件時溝通跟宣導混亂不堪，這並非天災，而是治理失能的結果。

民進黨提名的基隆市長參選人、議長童子瑋昨天（18日）批評，基隆市水管老舊，水公司汰舊換新責無旁貸，但是基隆市這兩三年螺絲鬆了應該加強，基隆市政府要有監督機制與聯繫工作平台，希望基隆市政府把民生問題放在市政第一優先，今天引爆藍綠陣營攻防。

謝國樑今天（19日）在七堵受訪時指出，自來水公司這一年內，光是在麥金路段就有3次的爆管，他非常感謝不分藍綠議員，在自己使用的社群媒體上幫自來水公司「擦屁股」，協助水公司宣布未溝通充足的實際狀況，他希望水公司要把跟市民溝通的責任，也要一肩扛起。

國民黨基隆市黨部指出，停水事件責任歸屬明確為台水第一區處，然而民進黨童子瑋卻未對台水公司究責，反而急於將責任指向市府，明顯是護航中央、錯置責任。

余睿柏表示，從油水案、停水案到河川整治工程全面掛零，這不是單一局處的問題，而是市府整體治理能力的崩壞。基隆並非缺乏預算、計畫或議會支持，而是市政機器失靈、市長管理無力。市政不能只靠宣傳包裝，更不能在治水與用水這種最基本的公共安全議題上反覆死當。

基隆市長謝國樑（圖中）今天指出，自來水公司應該加強溝通，不要讓朝野議員還要利用自己社群媒體替水公司宣傳溝通，幫水公司擦屁股。（記者俞肇福攝）

國民黨基隆市黨部今天（19日）召開記者會，基隆市黨部發言人林祐德（圖右）、副發言人張家馨（圖左）批評水公司主管機關是經濟部，為何反究責基隆市政府。（記者俞肇福攝）

