    回鍋選港湖議員被排擠？李明賢稱剩小角掛看板 高嘉瑜：笑著笑著就哭了

    2026/01/19 15:42 記者董冠怡／台北報導
    高嘉瑜跟李明賢。（震傳媒提供）

    民進黨籍前立委高嘉瑜表態回鍋參選港湖議員，現任港湖議員李明賢今天在廣播節目《新聞！給問嗎？》指出，高嘉瑜被民進黨議員排擠，不僅地方行程資訊少要問她，連看板位置都被搶走，只剩小縫隙；高則說已經貼上去，自嘲「夾縫中求生存」、「笑著笑著就哭了。」

    李明賢表示，高嘉瑜這次回鍋參選「很慘」、「民進黨的議員都在排擠她」，行程也不給，她常常要問我；高大笑「真的！」李不解，為何六日晚上行程多，高卻只有一場？高連稱兩次「真的、真的」，都要靠李明賢幫忙，面對這樣的情況，不知該說什麼。

    李明賢並以民權東路圓環的圍籬為例，所有人看板都掛上去，聽說原有一塊要留給高嘉瑜，結果也被人家搶走，只剩一個不到2、3公尺的小角，而且前面還有電線桿杵著；高嘉瑜自嘲，「笑著笑著就哭了。」感覺到大家都很緊張，「我已經把那個洞貼上去了，貼我的臉跟名字」。

    高嘉瑜說，有人問她為何別人的看板是她的三倍大，「你的掛在洞裡面怪怪的」，但她只能回說沒辦法，「我只能在夾縫中求生存，不然怎麼辦？有就好，不求大。」現今選舉競爭激烈，還是要加油，之前某市場也有她的看板，但已不復見，改由其他人懸掛，「畢竟人家是現任的啦，我現在是新人，重新做人、比較沒有資源，拜託大家多多幫忙。」

