稱新北市長人選整合沒問題 鄭麗文：侯友宜不是「老藍男」也非小心眼

國民黨主席鄭麗文接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（圖由《中午來開匯》提供）

對於國民黨新北市長人選整合問題，國民黨主席鄭麗文遲未與新北市長侯友宜會面，外界關注2024年總統大選期間，侯友宜代表國民黨參選總統民調沒有起色，鄭麗文曾喊出「侯下韓上」主張有關，對此，鄭麗文今日表示，侯友宜不是小心眼的人，也不是「老藍男」，不是傳統的國民黨員，侯友宜本來就很少參與黨務和選務。鄭更說，未來的選舉也不是靠新北市政府輔選。

鄭麗文今（19日）接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，對於過去曾對競選總統的侯友宜多有批評，鄭、侯至今未會面討論新北市長人選，外界關注兩人是否有心結。鄭麗文表示，溝通非常順利，侯友宜並非外界所想的傳統「老藍男」，也不是小心眼的人，其行事風格向來注重行政中立，並非不願幫忙黨務或輔選，一向作風都是如此，更何況未來選舉也不是靠新北市政府輔選，一切自然就好。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文說明，侯友宜本來就很少參與黨務及選務，侯在新北市長任內也有輔選黨籍立委、議員，但幫忙的方式比較不像地方黨部主委，不是在這次的選舉故意不幫忙，而是侯一向的作風都是如此。鄭麗文還說，未來的選舉也不是靠新北市政府輔選，市長要行政中立，否則每天就被民進黨議員盯著。

鄭麗文說，侯友宜很忙，她也沒有和其他縣市首長約，只是在黨慶場合遇過台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及台中市長盧秀燕等人，大家溝通、感情也都很好，自然就好，未來一定都有機會見面，大家也不用多想，好像新北市政府在杯葛一樣，「沒有、沒有、沒有，相信後面的協調一定會非常順利」。

新北市長人選透過協調產生 不需要到初選

鄭麗文重申，國民黨新北市長提名預計在農曆年前完成，之後再與民眾黨協調人選，依照黨內時程推進，「大家不需要太焦慮，我還是很樂觀。」新北市人選會透過協調產生，不需要到初選。而對於近日新北市長民調，民進黨立委蘇巧慧步步逼近，鄭麗文表示，她沒有看到民調，不過民進黨有其基本盤，國民黨不敢輕敵，即便長期執政，藍營基本盤與地方整合很好的新北市也不敢掉以輕心，尤其是針對全新的候選人，藍白整合還是會小心，但的確也不用「假仙」，國民黨在新北市勝算比較大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法