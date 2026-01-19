再提「鄭習會」 鄭麗文：上半年完成 不可能黑箱秘密進行

國民黨主席鄭麗文接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（圖由《中午來開匯》提供）

國民黨主席鄭麗文去年曾公開表示，希望在今年上半年赴中，與中國國家主席習近平會面。而「國共論壇」將於本月下旬在北京登場，鄭麗文今日接受專訪時再度表示，「鄭習會」原則是上半年完成，下半年將投注所有精力在選舉。她強調，相關進度只要有具體結論，一定會在第一時間舉行記者會公開報告，不會秘密進行，也不可能黑箱秘密進行。

鄭麗文接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。對於即將重啟的國共論壇，鄭麗文指出，目前台灣已有兩大趨勢與前幾年不同，首先，台灣有許多不同領域的產業需要兩岸和平與交流；第二，國際社會亦同，所有人皆殷殷期盼兩岸不要兵凶戰危。已有許多國際媒體及智庫向她提出約訪，而扭轉乾坤將兩岸兵凶戰危轉為和平，才是台灣對國民黨最大的選票及支持。

鄭麗文表示，兩岸交流希望是前瞻性議題，包括氣候變遷、能源問題、AI未來性發展，以及更多對話與交流合作；此外，尚有台灣急於要解套的問題，例如觀光旅遊、農產漁產品的綠色通道，許多沒有出路的產業都已來拜託國民黨，因此論壇一定要推動，「兩岸論壇是大利多與大加分。」

鄭麗文提到，台灣的投資條件其實非常好，只要不缺電、不要有戰爭疑慮，還怕國外企業不來投資嗎？她進一步指出，台灣目前的產業及經濟困境，從來都不是台灣自己的問題，「台灣只要不打仗、有核電，國際資金一定湧泉注入」。

此外，台美關稅談判協議敲定，台灣爭取到關稅調降至15％且不疊加，在野黨質疑台灣以5000億美元投資換取對等關稅降至15％，鄭麗文抨擊，此舉無異是掏空台灣資金及成就到通通不剩，護國神山在3年之內要整座山搬到美國，她質疑「這就是民進黨的重大成績嗎？」

鄭麗文表示，不要用一種討好的角度去思考與美國的關係，如果只是想討好美國，那永遠都討好也不夠，台灣具有獨特的戰略價值，她會一步步證明給所有國民看，台灣有100％的主導權。

