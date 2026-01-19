高嘉瑜力拱鄭麗君「仙女下凡」選台北市長 李明賢： 講得很像是要徵召

高嘉瑜和李明賢討論台北市長選舉。（震傳媒提供）

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊，達成美國對台關稅15%不疊加，以及232條款最優惠待遇等成果，今天返抵國門，閣揆卓榮泰前往接機。近期表態回鍋參選港湖議員的民進黨籍前立委高嘉瑜今於廣播節目《新聞！給問嗎？》中與來賓、現任港湖議員李明賢討論台北市長選舉議題，高說，鄭在對美關稅談判上表現亮眼，被拱參選市長呼聲高，並以「仙女下凡」形容，李虧說很像是要徵召了一樣。

高嘉瑜指出，鄭麗君家住台北市，對台北市也很熟悉，不論是學歷、外型、能力方面，都是可以贏過蔣萬安的優秀人選，最大劣勢為沒有選舉經驗，「副市長李四川也沒有啊！」大家卻都很支持他選新北市長。鄭麗君在多方面都不輸李四川，李可以被接受，為什麼她不行？

請繼續往下閱讀...

高嘉瑜認為，目前檯面上人選，她支持鄭麗君和王世堅，並指曾在台灣智庫與鄭麗君共事很長一段時間，也曾一起從屏東鵝鑾鼻逆風行腳至台北市，長達22天，鄭自我要求和理想性皆高、道德感強烈，如有意願投入選戰，會是一個新選項，「仙女下凡」對上蔣萬安很有看頭。

李明賢表示，台北市藍大於綠，議員一定要有強的母雞來帶，卓榮泰跟鄭麗君算是中規中矩，可是爆發力沒有王世堅來得強，現今民進黨內最強人選還是王世堅，但他不願意。強調蔣萬安靠的是政績，一步一腳印，笑稱高嘉瑜在描述鄭麗君時，講得一副很像是要徵召了一樣。

不過李也提到，不論是卓榮泰或鄭麗君來選，都會涉及閣改組，鄭是要往政務官方向走，還是投入選舉，思考面向大不同；高嘉瑜坦言，黨內確實有不同的聲音仍在討論中，她支持鄭、王二人，無論是誰出線都會對蔣萬安構成很大的威脅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法