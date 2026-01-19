為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高嘉瑜力拱鄭麗君「仙女下凡」選台北市長 李明賢： 講得很像是要徵召

    2026/01/19 14:48 記者董冠怡／台北報導
    高嘉瑜和李明賢討論台北市長選舉。（震傳媒提供）

    高嘉瑜和李明賢討論台北市長選舉。（震傳媒提供）

    行政院副院長鄭麗君率領談判團隊，達成美國對台關稅15%不疊加，以及232條款最優惠待遇等成果，今天返抵國門，閣揆卓榮泰前往接機。近期表態回鍋參選港湖議員的民進黨籍前立委高嘉瑜今於廣播節目《新聞！給問嗎？》中與來賓、現任港湖議員李明賢討論台北市長選舉議題，高說，鄭在對美關稅談判上表現亮眼，被拱參選市長呼聲高，並以「仙女下凡」形容，李虧說很像是要徵召了一樣。

    高嘉瑜指出，鄭麗君家住台北市，對台北市也很熟悉，不論是學歷、外型、能力方面，都是可以贏過蔣萬安的優秀人選，最大劣勢為沒有選舉經驗，「副市長李四川也沒有啊！」大家卻都很支持他選新北市長。鄭麗君在多方面都不輸李四川，李可以被接受，為什麼她不行？

    高嘉瑜認為，目前檯面上人選，她支持鄭麗君和王世堅，並指曾在台灣智庫與鄭麗君共事很長一段時間，也曾一起從屏東鵝鑾鼻逆風行腳至台北市，長達22天，鄭自我要求和理想性皆高、道德感強烈，如有意願投入選戰，會是一個新選項，「仙女下凡」對上蔣萬安很有看頭。

    李明賢表示，台北市藍大於綠，議員一定要有強的母雞來帶，卓榮泰跟鄭麗君算是中規中矩，可是爆發力沒有王世堅來得強，現今民進黨內最強人選還是王世堅，但他不願意。強調蔣萬安靠的是政績，一步一腳印，笑稱高嘉瑜在描述鄭麗君時，講得一副很像是要徵召了一樣。

    不過李也提到，不論是卓榮泰或鄭麗君來選，都會涉及閣改組，鄭是要往政務官方向走，還是投入選舉，思考面向大不同；高嘉瑜坦言，黨內確實有不同的聲音仍在討論中，她支持鄭、王二人，無論是誰出線都會對蔣萬安構成很大的威脅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播