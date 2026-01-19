為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    柯文哲批蔣萬安騙選票！ 楊植斗：白目不是一兩天 陳宥丞：綠勿見縫插針

    2026/01/19 13:29 記者董冠怡／台北報導
    國民黨籍北市議員楊植斗。（資料照）

    國民黨籍北市議員楊植斗。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲昨指，台北市長蔣萬安拋出的營養午餐免費是民粹政治、騙選票，引起廣泛討論。對此，國民黨籍台北市議員楊植斗認為，柯的「白目」不是一、兩天的事，希望他可以當個「更有智慧的領導人，不要成為2028年藍白破局的推手；民眾黨籍台北市議員陳宥丞則說，身為議員支持午餐免費政策，民進黨勿見獵心喜、見縫插針，並要執政黨好好面對少子化的國安危機。

    楊植斗表示，柯文哲前主席的「白目」不是一、兩天的事，民眾黨支持者認為他心直口快可以理解，但默契和信用需要長期合作來維持。藍白縱使在免費營養午餐等民生政策上意見分歧，也沒必要對蔣萬安酸言酸語，讓藍營支持者倒彈，盼柯「當個更有智慧的領導人，不要成為2028年藍白破局的推手」。

    陳宥丞緩頰，一個政策應有不同面向，也是過去所有民代在市議會提醒的方向，怎麼會柯文哲講出來後，就是錯誤的呢？柯的營養午餐騙票說，固然引起軒然大波，民進黨的網軍、側翼、民代也不要過度見獵心喜，或是想在藍白之間製造見縫插針的機會。

    不過陳也說，站在台北市議員的立場，支持免費午餐政策，訂價、採購、品質與營養程度，才是人民關心的重點，也是柯文哲昨天提出的方向跟論述，反觀執政的民進黨，少子化辦公室還在空中閣樓，真正要解決少子化的國安危機，別拿柯祭旗，好好面對才是負責任的政府。

    民眾黨籍北市議員陳宥丞。（陳宥丞提供）

    民眾黨籍北市議員陳宥丞。（陳宥丞提供）

