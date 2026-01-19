黃國昌帶走機密辯稱「僅30秒」 吳思瑤：違法30秒就不是違法？

針對黃國昌辯稱「不小心帶走資料」、「前後不到30秒」，吳思瑤質疑：「啊違法就是違法，違法30秒就不是違法嗎？」（資料照）

立法院外交及國防委員會今（19日）邀請國防部，針對新台幣1.25兆元軍購特別條例進行機密專報，民眾黨立委黃國昌從委員會帶走機密資料被發現，民進黨立委沈伯洋在臉書還原事發經過，而黃國昌辯稱「不小心帶走資料」、「前後不到30秒」，反控沈伯洋抹黑。民進黨立委吳思瑤對此質疑黃國昌說法：「啊違法就是違法，違法30秒就不是違法嗎？」

吳思瑤強調，黃國昌是攜出機密資料現行犯，被逮到才追回，結果黃竟然發文澄清「才帶出去30秒而已」，這讓吳思瑤怒不可遏：「啊違法就是違法，違法30秒就不是違法嗎？闖紅燈只闖30秒就不能取締嗎？亂丟垃圾30秒被糾正才撿回，就不違法嗎？這是什麼卡提諾法學院啊？！」

請繼續往下閱讀...

吳思瑤續指，國民黨立委徐巧心不甘寂寞、跟著推文聲援黃國昌，聲稱：「沈伯洋怎麼可以洩漏秘密會議發生的事？黃國昌偷帶資料這件事也是機密，不可以洩漏！」吳思瑤直言：「秘密會議要保密的是『機密資料』，不是黃國昌這個『人』。徐巧芯在亂什麼？」

吳思瑤表示，搭配馬文君今天說的，「開秘密會議是要封口」，她以前當召委，也安排過秘密會議呀，難不成立院要廢了秘密會議的制度，讓國家機密全都露，敵對國家刺探軍情得來全不費工夫，就是國民黨的目的嗎？

吳思瑤無奈地說：「藍白不要一直找碴好嗎？立院要做的，是讓軍購條例付委審好審滿，而不是找理由卡東卡西！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法