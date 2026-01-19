為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌帶走機密資料被抓包！臉書辯「不小心」 沈伯洋火速打臉

    2026/01/19 13:27 記者黃靖媗／台北報導
    立法院外交及國防委員會19日邀國防部長顧立雄（中）報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備質詢，左為民眾黨立委黃國昌、右背對鏡頭者為國民黨立委陳永康。（記者廖振輝攝）

    民進黨立委沈伯洋與林楚茵今日上午透露，民眾黨立委黃國昌竟將立法院外交及國防委員會的機密資料攜出。對此，黃國昌於臉書回應，他的手上一堆資料中「不小心」夾著國防部提供的書面資料，並轉移焦點批評會議「顯然就是過水」。

    黃國昌透過臉書表示，他為了這場機密會議準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，他才開始熱身，召委就站起來示意結束了，批評這場會議「顯然就是過水」。

    黃國昌敘述，他離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料「不小心」也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

    沈伯洋於黃國昌的文章底下留言回應，自稱只是陳述事實，反問「這樣也叫抹黑」？沈伯洋還反譏「還是說貴黨未來要提案，違規一分鐘以內不算違規」？

