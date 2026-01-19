海委會合署辦公廳舍上樑 卓榮泰肯定是高雄驕傲

卓榮泰今主持海委會合署辦公室上樑典禮。（記者洪臣宏攝）

行政院院長卓榮泰今（19）日南下高雄，主持海洋委員會、海洋保育署與國家海洋研究院合署辦公廳舍上樑典禮，他肯定這是「高雄驕傲」、「海委會驕傲」，未來也將賦予海委會更多任務。他強調，也唯有堅定安全的海域安全，台灣才能在各種交流當中，持續進一步的發展。

卓榮泰在海委會主委管碧玲陪同下主持上樑典禮，海委會別出心裁設計祈福儀式，有別於傳統大紅喜慶的形象，改以「躍起的大翅鯨」以及「旭日上升」意象凸顯海洋生命力，卓榮泰祈福獻酒為圓山飯店特調的「海浪」、「海風」與「海潮」海洋主題調酒，令人驚艷。

卓榮泰指出，台灣海洋事務過去分散到22個不同的機關，一直到了2018年蔡英文前總統，以及時任行政院長的賴清德總統，在2018年設立了海洋委員會，集中所有的權責，高雄是台灣最重要的海洋首都，也因此把海委會設在高雄，不僅更接近海洋，也讓實踐了南北均衡，不會再重北輕南。

卓榮泰表示，總統賴清德於就職演說中曾提出「競逐太空，探索海洋」的國家方向，行政院也在2024-2025年度投入總計918億元，包含通過海洋委員會及所屬單位295億元特別預算，以此推動海巡署第二次大轉型。他說，未來無論在天空的、海面的，甚至海面下的，都要做更多、更多的努力，跟世界先進的技術連結在一起，海委會會越來越重要，扮演對於海洋資源探索、海洋資源研究的重要的角色。

管碧玲表示，合署辦公廳舍是一棟地上7層地下2層的建築物，目前工程已推進到第7層樓，規劃取得建築能效1+級標示與綠建築及智慧建築的雙黃金標章，期望成為全台首座「近零碳建築」的中央政府廳舍，預計於2028年完工啟用，也期待成為強化國家海洋韌性的行動中心。

卓榮泰、管碧玲與貴賓簽名為上樑典禮祈福。（記者洪臣宏攝）

典禮別出心裁，卓榮泰獻上3款海洋主題調酒。（記者洪臣宏攝）

海委會合署辦公室工程已經推進到第七樓。（記者洪臣宏攝）

