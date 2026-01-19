為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    綠營嗆藍白擋預算、要柯志恩別亂 藍營反酸搞不清狀況

    2026/01/19 12:41 記者王榮祥／高雄報導
    高市議會國民黨團嗆民進黨搞不清狀況、混淆視聽。（資料照）

    民進黨部分高市議員與議員參選人今組成高雄捍衛隊，痛批國民黨高雄市長參選人柯志恩別亂高雄；國民黨團反嗆綠營搞不清狀況，拿錯誤資訊混淆視聽。

    高市議會國民黨團總召黃香菽表示，民進黨議員口口聲聲說要建設，卻連預算審查現況都狀況外，她指出攸關市民權益的TPASS通勤月票及救命的河川排水整治等共38項建設預算，國民黨立院黨團早已同意並抽出優先審查，何來阻擋？

    她質疑綠營民代不願面對真相，只會拿錯誤資訊混淆視聽，根本是「看到黑影就開槍」，為了選舉利益不惜抹黑造謠。

    市議員白喬茵進一步指出，國民黨團推動財政收支劃分法修法，經兩次修法、已實質替高雄爭取到逾百億元統籌分配款與建設經費，反觀民進黨議員，對於國民黨為高雄爭取預算的事實視而不見，只會配合黨意當投票部隊，如今更淪為散播假消息的工具。

    市議員許采蓁也反酸整場記者會內容資訊錯亂、漏洞百出，讓人驚訝這就是民進黨議員的素質？強烈建議民進黨議員及參選人，有時間開這種被打臉的記者會，不如多花點時間進議會好好發言、認真審預算，不要只會作秀、不會開會，愧對高雄市民的每一張選票。

