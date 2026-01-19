為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    罷免伍麗華連署造假案 立委盧縣一、領銜人張芳碩不認罪推給國民黨中央

    2026/01/19 12:31 記者葉永騫／屏東報導
    立委盧縣一出庭，否認犯行。（記者葉永騫攝）

    立委盧縣一出庭，否認犯行。（記者葉永騫攝）

    民進黨山地原住民立委伍麗華遭國民黨涉嫌不實造假罷免連署案，屏東地檢署偵辦後起訴國民黨組發會前主委許宇甄等9人，屏東地方法院今天傳訊國民黨立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩，盧、張兩人皆不認罪，全推給中央黨部，為了釐清相關的疑點，法官將安排相關人員對質。

    伍麗華罷免連署造假案，去年10月屏東地檢署依偽造文書、違反選罷法、個資法等罪嫌，起訴國民黨組發會前主委許宇甄、副主委黃碧雲、組發會專委謝友光、立委盧縣一、罷免案領銜人張芳碩、負責原住民事務專委李得全等9人，屏東地方法院日前開庭，傳訊黃碧雲、謝友光，李得全3人皆認罪，其中李得全罹患癌症請假到6月，今天上午傳訊盧縣一及張芳碩到庭。

    盧縣一否認檢方的指控，強調他是唯一的原住民立委，因為時間很緊迫，中央黨部指示他提供領銜人，坦承帶著張芳碩到組發會，只單純配合這些，不知道名冊內容也沒有參與偽造文書。

    張芳碩則辯稱只是擔任領銜人，名冊都是黨部打包好的，不知道內容有偽造，他都是聽從李得全的指示。

    由於盧縣一及張芳碩都推給中央黨部，伍麗華的律師認為，中央黨部及地方黨部都應該知情，況且中央黨部的人都不是原住民，如何知道名冊內容。

    為了釐清整個案情，法官同意律師提議，將傳訊黃碧雲、李得全等人與盧縣一、張芳碩對質，以釐清案情。

    張芳碩出庭否認知情。（記者葉永騫攝）

    張芳碩出庭否認知情。（記者葉永騫攝）

