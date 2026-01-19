為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    媒體追問誰不忠 卓榮泰巧妙回應

    2026/01/19 12:18 記者洪臣宏／高雄報導
    卓榮泰離場時媒體追問「誰不忠？」他回答「你們都很棒」即快步離開。（記者洪臣宏攝）

    卓榮泰離場時媒體追問「誰不忠？」他回答「你們都很棒」即快步離開。（記者洪臣宏攝）

    中天記者兼主播「馬德」林宸佑被控涉犯國安法、貪污治罪條例，被橋頭地院裁定羈押禁見。行政院長今（19）日南下高雄參加海委會合署辦公室上樑典禮，致詞時突然提「絕大多數的媒體工作者都是忠於國家、忠於事實、忠於自己」，似乎意有所指，媒體追問誰不忠？他回答「你們都很棒」，即快步離場。

    卓榮泰清晨在桃園接機關稅談判團隊後，即風塵僕僕趕到高雄參加上樑典禮，他致詞時首先提到，他今清晨4點就起床準備接機，真的很興奮，去到機場，也有很多各地的百工、百業的各個理事長也在現場，他們也充滿著興奮來迎接鄭麗君副院長跟楊珍妮政委所率領的談判團隊。

    他話鋒一轉，更難得現場也有很多媒體，一大早媒體都到了現場，「令我非常感動」，所以他特別要向在場的各位媒體也要說一聲，媒體工作是非常專業重要，而且是辛苦，「我也知道，我也肯定」，絕大多數的媒體工作者都是「忠於國家，忠於事實，忠於自己」，而且是會成為社會正義和公道的橋樑。

    他隨即要現場來賓一起給媒體工作者最熱烈的鼓勵，台下來賓鼓掌致意，卓榮泰說，「因為有你們才能把我們最正確的訊息散播出去，也因為有你們才能讓國人對國家的政策更了解，大家一起來支持政府的作為，我深深的向媒體工作表示最大的感激。」

    典禮結束，媒體追問「誰不忠？」卓榮泰回答「你們都很棒」即快步離場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播