黃國昌助理群起質疑行政院「酬庸」 落選都能空降各地服務中心

立法委員黃國昌地區辦主任陳怡君（左起）、陳語倢、周曉芸，林子宇今（19）日共同召開記者會，揭露政院聯合服務中心高官職位「酬庸」亂象。（台灣民眾黨提供）

民眾黨質疑行政院聯合服務中心多項人事任用有爭議，不只前中部中心副執行長吳音寧去年一度被點名要接掌台肥，南部、東部及金馬中心也有一系列疑似「酬庸」，這些空降公職人員都是民進黨員、更不乏競選落敗者，但「在黨的安排下卻能接任百萬要職」，痛斥該中心已成「酬庸安養院」。

立委黃國昌在新北市多位地區辦公室主任今（19）日共同召開這場記者會，包含中和永和區主任陳怡君、汐止金山萬里區主任陳語倢、三重蘆洲區主任周曉芸、板橋區主任林子宇。

陳怡君說，行政院各區聯合服務中心是行政院下轄機關，近年「吃相愈來愈難看」，只要黨員跟對派系，沒能力、沒專長也能有好位置，質疑總統賴清德在居中安插人馬，淪「酬庸安養院」。

她說，中部聯合服務中心執行長陳錦倫曾任雜糧發展基金會、南投縣議員，曾被控編造補助計畫圖利樁腳，更挪用公帑私報自己回家的高鐵車票，仍安然上任執行長；她質疑，這位民進黨「新潮流大佬」是不是跟對派系才安全下莊，直言「納稅人的錢是這樣用的嗎」？

周曉芸接著說，同為新潮流出身的南部聯合服務中心執行長許乃文及兩位副執行長陳文亮、謝文斌也均歷任民進黨黨公職；另位因涉詐助理費遭解職副執行長陳慧玲，以及接任的新潮流鄭文燦子弟兵顏子傑，其專業適任性都引人質疑。此外，曾任民進黨黨職、競選落選的東部聯合服務中心執行長洪宗楷、副執行長郭應義及許文獻，這些人平常在是真的有服務鄉親，還是拿國家的資源跑選舉？

陳語倢說，中部聯合服務中心除了陳錦倫外，三位前、現任副執行長的背景也值得關注，包含前北農總經理「高薪實習生」吳音寧，以及兩位多次代表民進黨競選議員「落選」的李貴富、蔡雅玲；同樣情況還發生在雲嘉南聯合服務中心的執行長劉米山、副執行長李碧菁及陳怡帆身上，他說，國家資源是可以這樣給派系坐地分贓嗎？

林子宇補充，根據行政院索資，聯合服務中心執行長的年薪約132萬元、副執行長約119萬，而這些竟是行政院不敢直接回覆的數據，諷刺這些人「拿公帑一點都不手軟」；他另揭露，原僅歷任台南柳營農會總幹事、農業部專委的陳右欣，後因賴清德推薦而入黨，更年薪三級跳成晉任年薪約7、8百萬的台肥總經理，是不是在向國民說，只要「信賴」人生就能開外掛？呼籲總統賴清德，行政院長卓榮泰說清楚、講明白。

林子宇質疑，行政院聯合服務中心執行長年薪約132萬、副執行長年薪約119萬，但執政黨卻用來酬庸，諷刺這些人「拿公帑一點都不手軟」。（記者陳治程攝）

