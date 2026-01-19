黃國昌從國防委員會帶走機密資料 沈伯洋：幸好被迅速追回

沈伯洋指出，黃國昌將國防機密資料帶出委員會，強調機密資料還好有被迅速追回。（資料照）

立法院外交及國防委員會今（19日）邀請國防部，針對新台幣1.25兆元軍購特別條例進行機密專報，民進黨立委林楚茵稍早在臉書發文表示，民眾黨立委黃國昌從委員會帶走機密資料，後續被追回；同黨立委沈伯洋也還原事發經過，強調機密資料還好有被迅速追回。

沈伯洋提到，當時黃國昌質詢完之後，委員會召委王定宇立即要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等等，但不知道為什麼，黃國昌就一直往門口要走出去，沈猜測可能是急著有行程要走，所以王定宇說：「那黃委員你邊往門口走，邊聽我講好了。」

沈伯洋表示，王定宇話還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去，還好有迅速追回資料。沈伯洋也無奈地說：「我知道這種事情若是發生本黨身上，大概網軍會洗一個月吧。」

沈伯洋提到，雖然機密資料只被帶出去大概幾分鐘，但機密會議一直以來的規範都很不足，偏偏這幾年非常需要機密會議。那就有人會問「為什麼不改革」？沈伯洋強調：「我們早就在2024年國會改革提了相關方案，結果全部被丟包，最後就是很有名的過了一個藍白的國會濫權法案，真正的民進黨版國會改革法案到現在還是被丟包。然後他們還一直騙民眾說他們是在幫民進黨做以前沒改革的事。」

針對此事，黃國昌也在臉書回應：「準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。這場會議，顯然就是過水。」至於為何拿著機密資料離開會議室，黃國昌聲稱：「離開會議室，走到樓梯口，發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回。」

黃國昌也批評沈伯洋：「前後時間不到30秒，沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」沈伯洋則在黃的貼文底下留言回應：「我只是陳述事實…這樣也叫抹黑？還是說貴黨未來要提案，違規一分鐘以內不算違規？」

