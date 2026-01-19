為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    網路流傳「300萬買議員位」 劉品妡告造謠者加重誹謗罪

    2026/01/19 11:37 記者王定傳／台北報導
    近日社群平台流傳前台北市議員趙怡翔辦公室執行長劉品妡（圖中）花「300萬買議員位」，民進黨大安文山議員擬參選人劉品妡今日在立委林楚茵（右）及律師房彥輝（左）陪同下，赴台北地檢署控告藏身幕後的造謠者，涉刑法加重誹謗罪嫌。（記者王定傳攝）

    近日社群平台流傳前台北市議員趙怡翔辦公室執行長劉品妡花「300萬買議員位」，民進黨大安文山議員擬參選人劉品妡昨已發布聲明駁斥內容不實，相關指控均非事實，屬惡意捏造與抹黑，嚴正澄清；她今日在立委林楚茵及律師房彥輝陪同下，赴台北地檢署控告藏身幕後的造謠者，涉刑法加重誹謗罪嫌，希望藉此「以正視聽」，並盼望檢警揪出惡意造謠者。

    林楚茵表示，隱藏在網路世界背後的不明人士，以造謠方式攻擊參選人，不只破壞台灣的民主，也抹煞了一個想要為地方人民來服務的年輕人，希望透過提告「以正視聽」並揪出惡意造謠者。

    劉品妡則表示，黨內初選最重要的是「公平、公正、公開」，絕對不能讓有心人士藉由散布惡意不實的謠言毀壞民主程序。

    劉品妡並說，她站出來提告，是為了捍衛自己與趙怡翔的名譽，因為每一位夥伴都很努力的付出，絕對不能被這樣惡意的謠言所打倒，且趙怡翔後續也會採取法律行動，她並希望不要再有下一位被害者。

