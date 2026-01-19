新北暫不跟進免費營養午餐 劉和然：太快承諾不負責任、審慎評估

新北市目前未跟進免費營養午餐政策，新北市副市長出示相關資料，表示不是不做，而是不能排擠其他預算。（記者賴筱桐攝）

近期免費營養午餐政策成為選舉攻防議題，目前六都中只剩新北市未跟進。新北市副市長劉和然今天表示，如果是為了選舉，第一時間說要實施免費營養午餐，那麼快承諾是不負責任，市府已請財政、主計單位評估，預計3、4月會提出目標，謹慎評估。

劉和然今天接受廣播節目專訪，主持人黃暐瀚詢問，新北市為何到現在不願意實施免費營養午餐政策，選舉不可能做讓選民不高興的事情，難道是嫌票太多？

劉和然說，如果為了選舉第一時間就說要做，那麼快承諾是不負責任，要怎麼做才不會排擠其他預算。新北市是六都學生數最多的縣市，高達32萬人，台南13.8萬人、台北市18萬人，台南實施免費營養午餐需要16億元，新北卻要46億元。

他說，新北市1年教育預算約755億元，扣除人事費500多億元，校舍修繕51億元，剩下200億元要平均分配在幼兒、學齡前、國民義務教育一直到社會教育，46億元的營養午餐就用掉200億元的4分之1。

劉和然強調，教育雖然不是只看數字，但數字的確會影響決策，新北市不是不做，而是不能排擠，每個縣市的圓餅圖不一樣，這46億元相當於新北1年的特教預算，市府要做好各項分析，負責任地告訴市民，再盤點各項資源。

劉和然指出，營養午餐免費牽涉到價值觀和上位政策，目前0到6歲國家養，在義務教育階段，營養午餐是否變成照顧孩子的教育預算，由國家來負擔？那就不該讓各縣市自己找財源，如果要減輕家長養育子女的負擔，建議由少子女化辦公室研議，免費營養午餐全國一致性推動，就不會像台南這麼痛苦，為了政治效應跟進。

此外，新北市將盤點預算，如果經費足夠，財劃法有多的錢，不要排擠其他教育預算，新北就全面實施，不排除任何可能，初期可以調整擴大補助範圍，或是採部分負擔模式，由公部門出3天或2天錢，其餘由家長負擔，都不排除任何可能，重點是不可以排擠其他教育預算。他強調，照顧每個孩子是教育的初心，新北不是不做，而是不能排擠，要想清楚才能做，這才是負責任的方式。

