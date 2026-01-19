為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    內政部下修社宅興辦數 蔣萬安：持續和中央溝通

    2026/01/19 10:23 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安表示，關於興建社會住宅的數量，會持續和中央溝通。（資料照）

    台北市長蔣萬安表示，關於興建社會住宅的數量，會持續和中央溝通。（資料照）

    內政部將直接興辦13戶社宅目標下修至4萬戶，並擴大包租代管政策達32萬戶，被質疑政策跳票。內政部長劉世芳表示，「百萬租屋家庭計畫」的目標未變，將拜訪台北市長蔣萬安等共同檢討精進社宅政策；蔣萬安今（19）表示「會持續來和中央溝通」。

    對於社會住宅政策被批評跳票，劉世芳今天將到立法院內政委員會進行「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告，並備質詢；劉世芳也表示，除了中央，地方也需要接受挑戰、檢討及策進，因此他已經拜訪過桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也即將要拜訪台中市長盧秀燕市長、台北市長蔣萬安，共同檢討或精進，思考未來是否有更好的社會住宅政策，嘉惠更多有需求的人。 

    事實上，蔣萬安上任後，社宅完工數不如預期，也多次被質疑無法達成5萬戶社宅目標，都發局在議會答詢適合的用地越來越少，甚至一度被社會民主黨議員苗博雅質疑，是否要改變政策。

    蔣萬安今天早上出席信義區與里長有約活動前受訪，被追問怎麼看中央下修社宅目標，劉世芳要拜會希望地方一起合作的看法時表示，會持續來和中央溝通。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播