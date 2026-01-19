內政部下修社宅興辦數 蔣萬安：持續和中央溝通

台北市長蔣萬安表示，關於興建社會住宅的數量，會持續和中央溝通。（資料照）

內政部將直接興辦13戶社宅目標下修至4萬戶，並擴大包租代管政策達32萬戶，被質疑政策跳票。內政部長劉世芳表示，「百萬租屋家庭計畫」的目標未變，將拜訪台北市長蔣萬安等共同檢討精進社宅政策；蔣萬安今（19）表示「會持續來和中央溝通」。

對於社會住宅政策被批評跳票，劉世芳今天將到立法院內政委員會進行「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告，並備質詢；劉世芳也表示，除了中央，地方也需要接受挑戰、檢討及策進，因此他已經拜訪過桃園市長張善政、新北市長侯友宜，也即將要拜訪台中市長盧秀燕市長、台北市長蔣萬安，共同檢討或精進，思考未來是否有更好的社會住宅政策，嘉惠更多有需求的人。

事實上，蔣萬安上任後，社宅完工數不如預期，也多次被質疑無法達成5萬戶社宅目標，都發局在議會答詢適合的用地越來越少，甚至一度被社會民主黨議員苗博雅質疑，是否要改變政策。

蔣萬安今天早上出席信義區與里長有約活動前受訪，被追問怎麼看中央下修社宅目標，劉世芳要拜會希望地方一起合作的看法時表示，會持續來和中央溝通。

