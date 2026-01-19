為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    沈富雄：鄭麗文問習近平1句話即掀攻台底牌 還能重返執政

    2026/01/19 12:21 即時新聞／綜合報導
    前立委沈富雄建議國民黨主席鄭麗文當面問習近平，台灣不接受「一國兩制」，還打不打台灣？（資料照）

    前立委沈富雄建議國民黨主席鄭麗文當面問習近平，台灣不接受「一國兩制」，還打不打台灣？（資料照）

    前立委沈富雄昨天（18日）針對國防軍購，主張不用花大錢提升國防，並建議國民黨主席鄭麗文可在「鄭習會」上，當面問中共領導人習近平：台灣人不接受「一國兩制」，習近平還打不打台灣？如果習回答「我不打」，國民黨在2028年會執政，此後就按照平常的國防預算。

    沈富雄在節目《下班瀚你聊》表示，中美兩強如兩隻猛虎比武，正忙得不可開交，台灣如同在一旁樹上觀戰的狐狸，老虎不會吃狐狸，如同中共不會打台灣，何必砸大錢在國防軍購上。他認為，到目前為止，習近平一直派遣軍機、航母威嚇台灣，「裝著要打」台灣，就是製造兩岸互相仇恨，以及台灣1兆2500億國防軍購的來源。

    沈富雄稱，台海會否爆發戰爭，關鍵在於中共而非美國，認為鄭麗文去見了習近平，如果再做以前那些「老套」，會在2026年九合一選舉大敗，甚至2028年總統大選一點希望都沒有。他建議鄭麗文只要問習近平一句話，「台灣人反對一國兩制，你打不打？」如果習近平回答「我不打」，國民黨2028肯定大贏。

    反之，如果習近平回答說要打，沈富雄則建議鄭麗文馬上打包行李回台，而且要訓令國民黨團，馬上加倍國防預算變成5兆5000億，並讓他通過。

