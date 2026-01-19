柯文哲「國民黨別太高估自己」 親藍粉專開嗆「要開戰沒人怕你」

親藍粉專「政客爽」質疑：「柯文哲真的有心要藍白合下架民進黨？還是純粹不想被抓回去關？」同時也向柯文哲喊話：「要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你。」（資料照）

前民眾黨主席柯文哲昨（18日）出席北市地方活動致詞時，柯文哲聲稱「國民黨不要太高估自己的實力」，並提到「營養午餐完全免費」是民粹政治，台北市長蔣萬安的「生生喝牛奶」是在「騙選票」。柯文哲的論點引發親藍粉專「政客爽」在臉書質疑：「柯文哲真的有心要藍白合下架民進黨？還是純粹不想被抓回去關？」並向柯文哲喊話：「要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你。」

「政客爽」提到，過去柯文哲落難時他從未落井下石，柯要評論免費營養午餐可以從多個面向分析利弊，但一句「騙選票」就是在直接貼標籤攻擊「所有實施營養午餐免費的縣市長」，連新竹市長高虹安也罵進去。

「政客爽」質疑：「2週前黃國昌才力挺國民黨各縣市長實行的免費營養午餐政策，他就坐你旁邊，是連黨主席的臉也打就對了？你意思是黃國昌跟高虹安在騙選票嗎？要說『騙選票』，難道國民黨有在你柯文哲土城走出來的時候酸你『假老二褲子穿了沒？』、『總統大選民調不是要算總帳嗎？』，當初是誰掛保證自己民調比較高的？」

「政客爽」針對柯文哲的說法一一反駁，柯文哲酸「國民黨不要太高估自己實力，我是個很愛數據的人，我有做過研究」，這說法是全世界最好笑的事情。「政客爽」諷刺：「這麼愛數據，你柯文哲怎麼好意思去年12月4日喊『2026藍白合別再讓3％、6％』？拜託，2024總統大選裡國民黨的侯友宜整整贏你柯文哲7%欸。你們民眾黨在總統大選的民調數據要不要拿出來講一下？你怎麼從老二變老三的？海水退了你的褲子勒？」

柯文哲談「大罷免32比0是很多人都是為了『救阿北』才去投票」，「政客爽」認為荒唐至極，莫名其妙把一堆非藍非白的公民強行變成柯粉，柯覺得這對民眾黨是好事嗎？

「政客爽」強調，政治合作是互相，不是靠貶損合作方來捧高自己，講一句直白的，直到今天還很多藍營的支持者看柯文哲不順眼，很多只是從「討厭」變成「不願意批評」。「政客爽」直言：「你敢讓民眾黨要選縣市長的、要選議員的，在路上喊一句『國民黨不要太高估自己實力，藍營支持者不用你們的票』，可以試試看結果會怎樣。」

「政客爽」最後也不客氣地說：「當初光是木可公司、政治獻金亂七八糟等事，民眾黨跑了多少支持者，柯文哲是在土城待太久真的不了解狀況？要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你。」

