    政治

    拚新北市長 劉和然：做好配速持續努力，節奏不會被打亂

    2026/01/19 10:06 記者賴筱桐／新北報導
    新北市副市長劉和然接受廣播節目專訪，主持人詢問「蘇巧慧強不強？」他說，是值得尊重的對手。（記者賴筱桐攝）

    新北市副市長劉和然接受廣播節目專訪，主持人詢問「蘇巧慧強不強？」他說，是值得尊重的對手。（記者賴筱桐攝）

    備戰2026年縣市長選舉，民進黨新北市長參選人蘇巧慧積極走訪基層，目前藍營人選尚未出爐。爭取國民黨提名的新北市副市長劉和然今天接受廣播節目專訪，被問到「蘇巧慧強不強？」他說，蘇巧慧是值得尊重的對手，但是他會以馬拉松賽配速的模式持續努力，節奏不可以被打亂。

    國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前表示，新北市長人選一直都沒有決定，藍綠民調差距正在縮小，呼籲黨內必須加快整合腳步。主持人黃暐瀚詢問劉和然，「你覺得蘇巧慧強不強？」

    劉和然回應，蘇巧慧是值得尊重的對手，過去他在處理市政危機時常講一句話，「如果沒有人擔心，我們才要擔心」，2任到期與連任的壓力和強度不一樣，戴錫欽身為議長與市黨部主委，對黨務非常投入，會擔心是好事，如果每個人都覺得穩贏，那就麻煩了，所以戴錫欽的擔心他可以理解。

    劉和然說，選舉一定要有自己的節奏，黨有黨的節奏，黨把時間提出來，經過期程的評估，評估好大家聊一聊，在哪個階段要做什麼，彼此互相尊重，但是自己的節奏不可以被打亂，不要因為對手快就亂了，這是馬拉松賽，不是百米衝刺賽，要懂得配速，他是田徑校隊出身，最在意配速和節奏，配速的概念有各種模式，有些地方要短衝刺，第一階段要達到哪個目標，有不同的速度，本來就是自行調整。

    主持人詢問，民進黨已經21年在新北市沒有贏，這次國民黨還能信心滿滿，贏過蘇巧慧嗎？

    劉和然表示，目標一定是勝選，他會以現在的市政表現為基礎，努力讓市民知道，了解新北市的未來發展，執政者要對城市深度了解、對市民有同理心、也要有解決問題的勇氣，不是只有方法，方法都有，只是敢不敢去做，例如塭仔圳50年沒有變、五股垃圾山30年沒有變，都在市長侯友宜任內啟動，能不能執政是看自己的表現，至於對手怎麼樣，每個人自己努力，只要把市政做好，民眾就有信任感，他會尊重人民的選擇。

