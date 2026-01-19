柯文哲批營養午餐免費民粹政治、騙選票 蔣萬安回一句酸爆

台北市長蔣萬安表示，台北市是生活成本最高的城市，「光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常」。（記者方賓照攝）

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲昨批評，台北市長蔣萬安拋出的營養午餐完全免費等政策是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助；蔣萬安今（19）天表示，「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」他強調台北市的生活成本高，「在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常」，透過營養午餐免費政策希望確保孩子吃得營養，也減輕這些孩子家庭的經濟負擔。

柯文哲昨出席民眾黨台北市黨部支持者見面會，批評營養午餐等免費政策是騙選票；台北市政府副發言人魏汶萱反擊說，新竹市長高虹安、立委張啓楷等民代也支持營養午餐免費政策。蔣萬安今天早上與信義區里長座談，會前受訪被問到柯文哲批評營養午餐是騙選票，是否打臉高虹安等人？

請繼續往下閱讀...

蔣萬安表示，柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎？」營養午餐免費最主要是希望讓孩子在成長最關鍵的時期，吃得營養，吃得安心；二方面也減輕這些受惠孩子的家庭負擔；也希望每一個孩子都不會因為自己的家庭經濟狀況，在餐桌上感受到不同。

蔣萬安說，大家看到的是台北市好像每一個家庭可支配所得很高，但是台北也是物價還有生活成本最高的城市，所以「在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常」。他也感謝各界在這段期間的多方建議，也看到很多地方的支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法