偕「萬歲少女」掃街拜早年 尹立:讓文化走進高雄日常

尹立偕同妻子、也是藝術創作者「萬歲少女」掃街拜早年。（尹立團隊提供）

投入民進黨高市左營、楠梓市議員黨內初選的尹立，近日啟動「掃街拜早年」行程，並偕同妻子、藝術創作者「萬歲少女」深入基層，讓文化走進高雄人的日常。

尹立與妻子萬歲少女、偕同新中里長黃昱誌，自清晨起連跑3站，深入街口、市場與社區，向市民朋友提前獻上新春祝福。

他更發揮創作專長，發送由「萬歲少女」親自操刀設計，將自己化為插畫角色，搭配「立馬當先」賀詞的斗方，風格活潑又討喜，吸引不少民眾讚可愛！

呼應「尹立款」斗方，萬歲少女還同步設計「少女款」斗方，兩款可成對搭配，將祝福與美感融入年節最日常的紅紙之中，讓新春祝賀不只是一句吉祥話，更是一份帶著設計感與文化溫度的心意。

「萬歲少女」也分享，這次設計斗方時花了一點時間構思，希望保留手感與溫度，讓收到的人能感覺到這不只是一張宣傳品，而是一份被用心對待的祝福。

尹立指出，設計與文化不只是在展場或論述裡，而要能夠自然地走進市場、街口與社區生活；現場民眾反應熱絡，還有市場攤販送上菜頭祝福好彩頭，也有人遞上蒜頭祝賀凍蒜，互動溫馨。

尹立強調，設計不是高高在上，而是陪大家一起過生活，從清晨站在路口向上班族問早安，到市場與攤商話家常，再到垃圾車旁與居民交流，一早連跑3個行程，也展現其深耕地方、貼近生活的行動力；希望與藝術家妻子的合作，將設計力轉化為公共溝通的語言，讓文化不只是口號，而是真正走進高雄人的日常。

尹立妻子「萬歲少女」設計新春斗方。（尹立團隊提供）

尹立與妻子萬歲少女、偕同新中里長黃昱誌，自清晨起連跑3站。（尹立團隊提供）

尹立與萬歲少女一起到市場拜票。（尹立團隊提供）

