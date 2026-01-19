中正萬華議員選舉競爭激烈 綠坐3望4、藍新人夾擊、白捲土重來

走在西園路一帶可見街頭懸掛選舉看板和布條。（記者董冠怡攝）

台北市中正、萬華選區8席議員歷來藍綠各占4席，自2018年無黨籍議員徐立信當選後，連兩屆藍4綠3，今年選舉民進黨籍吳沛憶轉任立委，國民黨籍應曉薇身陷京華城弊案，國民黨能否穩住第4席，議員鍾小平認為關鍵在於泛藍陣營參選人數是否大爆炸，分散票源恐使民進黨坐收漁翁之利；民進黨如何坐3望4，前立委段宜康說，主要還是得看母雞人選是誰，民進黨若能提名具有行政歷練、非耍猴戲，也不會自我感覺良好者，推出有誠意的人選，讓人民感受到誠意，就有望能夠帶動整體士氣。

中正、萬華現有7名議員，包括國民黨籍吳志剛、應曉薇、郭昭巖與鍾小平4人；無黨籍徐立信；民進黨籍劉耀仁、角逐首次連任的洪婉臻2人，吳沛憶2022年以選區第3高票連任後高升立委遺留空缺，成黨內新人兵家必爭之地，包括新潮流前立委段宜康支持的「揭弊女神」馬郁雯、湧言會力挺的全民運動推廣協會理事長康家瑋、與正國會關係匪淺的「台派戰鬥雞」張銘祐等人，紛紛摩拳擦掌，送遊覽車、站路口、掃市場樣樣來，增加曝光度，爭取黨內初選過關。

劉耀仁表示，民進黨從2002年至2014年，無論應當選人數7席或8席，都是4席全上，最壞情況如2018年、2022年也當選3席，今年如多一名無黨籍的應佳妤參選，則勝負難料；綠營聯合競選且配票得宜，4席全上並非不可能。

洪婉臻認為，審慎看待選情，身為現任議員，做好議會監督與選民服務才是本職。除了地方博暖，也要花更多時間在質詢還有選民服務上，讓民眾了解政績，感受團隊的認真，都是非常重要的事，有為地方服務，民眾的口耳相傳也是加分利器。民進黨人才濟濟，相信只要認真努力，任何事都有可能，「我們會持續爭取選民認同，讓中正萬華議員席次再增加。」

段宜康則說，民進黨如果想拿回第4席，必須符合天時地利人和，關於市長及議員候選人選布局，應考慮具備實質行政資歷、地方經營基礎，而非倚賴政治表演吸引目光，嚴格挑選能讓選民有感的專業人才，才有辦法在藍大於綠的中正、萬華，重新贏回選民的信任和支持，他認為，行政院副院長鄭麗君是現今檯面上適合的母雞人選，但也呼籲支持者不用太過焦慮，尊重黨的提名進度，避免急就章。

應曉薇因捲入京華城案，前年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，先前屢傳應曉薇交棒女兒應佳妤，還有北市前副發言人郭音蘭、退役空軍副司令張延廷、罷免吳沛憶領銜人李孝亮等，都想爭取應曉薇這一席。

郭音蘭提到，自己有中央立法院、雙北市府十年實務磨練，懂得政策如何落地，也具新世代的衝勁，懂得如何傳承中正萬華的在地文化，過去在市府體系中累積了豐富的政策推動與對外溝通經驗，從發言團隊的工作中學會如何精準掌握市政脈絡，已準備好用專業經驗與熱忱，開創這座老城區的進步未來。

鍾小平說，目前看來泛藍參選人數大爆炸，母雞蔣萬安雖強，但是小雞們「患不均」，可能會讓民進黨坐收漁翁之利，維持4席的前提是不要有太多泛藍分票，預估4、5月應會有提名方向，此外，柯文哲的太太陳佩琪會否「代夫出征」參選台北市長也是關注重點，如果她參選就會分票。

本屆落選頭、民眾黨發言人吳怡萱準備東山再起。對於如何在藍綠夾縫中殺出一條血路，「新手媽媽」吳怡萱說，歷經4年耕耘，相信選民更加認識她，會把務實、理性、科學精神帶進地方服務，且以2024年總統大選政黨票顯示，民眾黨在中正、萬華選區拿到22%以上支持率，會把這些人都找出來投票，並爭取中間選民的支持。

2018年獲得時任台北市長柯文哲推薦，並以選區第一高票當選的徐立信受訪也表示，民眾黨成立後、2022年選舉票源被其政黨候選人瓜分，這一次只能靠自己努力，未來不會考慮加入任何政黨，還是繼續堅持無黨籍，在藍綠白之外開闢第四條路，也讓後進知道，只要服務做得夠扎實，就有機會獲得選民認同。

是否有可能藍白合，吳志剛說，今年不論是藍綠白都搶翻天，加上目前黨內競爭已相對激烈，看板佈建、春聯文宣與市場路口拜票，從去年下半年就開始，沒有太多合作空間，兄弟登山各自努力，國民黨整體席次仍有穩固的基本盤，不過選民在意的是個別候選人長期經營與服務績效，而不只是政黨標籤。

