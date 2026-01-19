柯昨日大酸國民黨 吳靜怡喊話藍營：你們熟悉的柯文哲回來了！

柯文哲昨聲稱有很多人為了把「把阿北救出來」才去投票，「國民黨不要太高估自己的實力」，並提到「營養午餐完全免費」是民粹政治，台北市長蔣萬安的「生生喝牛奶」是在「騙選票」。吳靜怡說：「國民黨小心了，你們熟悉的柯文哲回來了！」（資料照）

前民眾黨主席柯文哲近日頻繁出席黨內輔選活動，18日出席北市地方活動致詞時，柯文哲聲稱有很多人為了把「把阿北救出來」才去投票，「國民黨不要太高估自己的實力」，並提到「營養午餐完全免費」是民粹政治，台北市長蔣萬安的「生生喝牛奶」是在「騙選票」。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（19日）在臉書發文指出：「國民黨小心了，你們熟悉的柯文哲回來了！」

吳靜怡認為，柯文哲這句「國民黨不要太高估自己的實力。」並不是情緒宣洩，而是一個精準的政治警告，翻譯成白話就是沒有柯文哲，大罷免不會這麼順；沒有民眾黨，國民黨在立法院也不會這麼好過，藍白不是夥伴，更是彼此消耗權力。

吳靜怡提到，當國民黨團總召傅崐萁當著柯文哲與黃國昌的面，拋出那句「沒背個兩三條罪不會大尾啦」，那不是玩笑，而是一種權力位置的炫耀，柯文哲當下選擇隱忍，是給足「老大哥」面子，但後續完全不協助民眾黨推動代孕相關法案，已經清楚表態「面子可以給，實權不會讓」，這正是柯文哲的典型操作，不撕破臉，但會在關鍵資源上直接抽手。

吳靜怡表示，嘉義市造勢活動的冷清戳破「藍白合」的幻想，柯文哲想在嘉義市營造出藍白合的氣勢，現實卻是地方藍營動不起來、場面冷清、組織不配合，好康的，藍不會分；選不贏的，卻要白來背，這種「只有風險、沒有紅利」的合作，對民眾黨毫無政治增值效果。

吳靜怡分析：「柯文哲會不會同意在新北市、宜蘭完全不提民眾黨人選？如果答案為『是』，那民眾黨就是正式自我降級為小藍；如果答案是『否』，藍白衝突只會規模更大、更早地攤在陽光下。」

