藍營新北市長人選拚2/17前拍板 劉和然：盼與李四川見面聊

新北市副市長劉和然（右）接受廣播節目專訪，被問到國民黨新北市長人選議題，他表示，希望與台北市副市長李四川見面談，尊重黨的機制。（擷取自網路畫面）

迎戰2026年新北市長選舉，民進黨由立委蘇巧慧披掛上陣，藍營人選尚未出爐，國民黨新北市黨部將先協調，預計2月17日農曆春節前拍板。已表態參選的新北市副市長劉和然今天表示，希望找時間和台北市副市長李四川見面聊，也尊重黨的機制。

劉和然今天接受廣播節目專訪，主持人黃暐瀚詢問，國民黨中央希望2月17日之前決定新北市長人選，以及對台北市副市長李四川可能參選的態度。劉和然說，希望彼此見面聊，畢竟現在還沒碰到面，不管是任何場合，「黨的機制只要出來，我一定是尊重」。據他了解，黨中央把新北市長的提名先授權給地方黨部處理，市黨部有設定預估的期程，目前台北市議會還在開議期間，所以黨中央希望1月底雙方有機會碰面，再談後續作為。

能否接受2月17日前決定人選？是否希望黨中央多給一些時間？劉和然表示，黨中央決定這個時間不是最近的事，所以希望雙方見面談，因為不知道後面的方法是什麼，團隊內部並沒有做民調。

被問到自己與李四川誰適合選新北市長？劉和然認為，這次國民黨在新北市長人選最大的特色就是從基層出身，對公務體系是最大的肯定和鼓勵，很多縣市長參選人從選舉出身，各有各的特色優點和強項，但是基層出來最大的好處，是公務體系會建立可長可久的制度，至於選舉制度出身的人，通常以下次選舉為考量，決策邏輯不一樣。

主持人追問，若2月17日決定人選是李四川，心境上如何面對？劉和然回應，要走選舉這條路就是君子之爭，兄弟爬山、各自努力，過程公開、公平，目標勝選，不管有多少人參與，結果出來一定要團結，因為政治是眾人之事，經營城市或國家，本身就需要這個態度，如果只是為了想當而當，不惜犧牲所有人的利益，就失去政治背後的價值。

