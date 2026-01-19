關稅談判團隊返台卓榮泰親接機 鄭麗君：台灣已成世界關鍵力量

行政院副院長鄭麗君（左）在桃園機場表示，經過這次與美國磋商供應鏈的合作，證明台灣人的努力，台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量。中為行政院長卓榮泰，右為行政院經貿辦總談判代表楊珍妮。（記者朱沛雄攝）

行政院副院長鄭麗君率談判團隊赴美達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）等多項目標，談判團隊今（19）日清晨返國。鄭麗君在桃園機場表示，經過這次與美國磋商供應鏈的合作，證明台灣人的努力、台灣的技術和產業已經成為世界上一股關鍵的力量。

鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊14日晚間出發赴美磋商台美關稅，台美雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等目標。鄭麗君一行今晨搭機返抵桃園機場，行政院長卓榮泰特別與行政院秘書長張惇涵及桃園市信賴之友會等人前往桃園機場接機。

卓榮泰表示，台美關稅貿易協定的談判過程非常的辛苦，這次獲得實質且有意義的進展和結果，談判團隊會持續以國家利益、產業利益、國人健康與糧食安全四大目標完成總統賴清德跟國人交付責任。

鄭麗君表示，她是在飛機上才知道卓榮泰要來接機，緊張得睡不著，一方面覺得很不好意思，另一方面也非常感動卓榮泰用行動為所有談判團隊的工作同仁加油打氣。

「我們整個談判團隊，就是我們整個政府。」鄭麗君說，談判小組除了談判代表外，還有各部會代表，從總統、副總統、行政院長到國安會秘書長、總統府秘書長、行政院秘書長，開了無數次決策會議擬定策略，讓談判有整體的方針跟方向，每一次在前線談判時，賴清德總統及卓榮泰都是無時差在台灣支持，「隨時可以打電話請示、解決問題，是整個政府一起努力走到今天這一步」。

鄭麗君表示，歷經9個月的談判，經過總結會議確認，台灣取得對等關稅15%不疊加的逆差國家中的最優待遇，同時也取得了未來232半導體以及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，這是談判階段性的結果，這次也和美國商務部先簽署投資合作備忘錄（MOU），預計數週後會再簽署台美對等貿易協議，這2份協議都簽署後就完成最後一哩路。

鄭麗君說，經過這一次跟美國磋商供應鏈的合作證明，「台灣人的努力，台灣的技術和產業，已經成為世界上一股，關鍵的力量」，「我們充分的感受到世界看好台灣、需要台灣」，政府會全力在台灣持續擴大投資，把產業的根基扎得更深、更廣，也會支持產業在國際進行有利的國際布局，進行實力的延伸跟擴展，以更壯大的台灣自信的走向世界。

行政院院長卓榮泰表示，台美關稅貿易協定的談判過程非常的辛苦，這次獲得實質且有意義的進展和結果，談判團隊會持續以國家利益、產業利益、國人健康與糧食安全四大目標完成總統賴清德跟國人交付責任。

