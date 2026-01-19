為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    指共諜案「謠言太多」 沈伯洋一條一條向大眾釋疑

    2026/01/19 08:30 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋在臉書發文提到，由於共諜案謠言太多，他以地檢署新聞稿內容向大眾釋疑。（資料照）

    中天新聞台記者兼主播林宸佑，17日被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。此案件在網路激起大量討論，民進黨立委沈伯洋18日晚間在臉書發文提到，共諜案謠言太多，他以地檢署新聞稿內容向大眾釋疑。

    沈伯洋指出，此次林宸佑涉案並非是記者首次當共諜，先前有一名金門記者邵維強，當了共諜20年，也是接觸軍方後讓軍人簽投降承諾書，也就是有名的「向德恩案」。有民眾質疑，記者不是公務員怎地會有貪污問題？沈伯洋指出，軍人是公務員，軍人收賄也是貪汙，教唆軍人貪污的人就會是「共犯」，而這個共犯不需要是公務員身份。

    沈伯洋提到，有民眾會質疑「為什麼羈押？是不是民進黨的共諜案都交保？」沈強調，交保的重點在於「會不會串證或逃亡」，民進黨的共諜案，有一人一開始認罪，因此交保加上電子監控，但有「四人被羈押」。

    至於有人將此案貼上「白色恐怖」標籤，沈伯洋認為，記者不是因為採訪構成犯罪，是疑似自己獨立做了一個犯罪行為；就法論法，其他就等待司法裁決，將一切司法調查一概貼上「白色恐怖」標籤，並無助於釐清事實。

