為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    今天119 邱俊憲：致敬消防守護神 預算支持應到位

    2026/01/19 07:26 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員邱俊憲認為，致敬消防守護神，預算支持應到位。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員邱俊憲認為，致敬消防守護神，預算支持應到位。（記者王榮祥翻攝）

    今天是119消防節。高市議員邱俊憲指出，致敬消防守護神，預算支持必須到位！消防局長王志平指出，人力落差逐年縮小，會爭取危險加給與義消健檢經費。

    高市議會日前進行115年度消防局預算二三讀審議，邱俊憲針對第一線警消人員的人力加班費及補休問題、危險職務加給只有雙北的七成並不公平，及首度編列的義消健康檢查預算名額不足等議題，向消防局提出質詢建議，要求市府須提供消防夥伴最實質的支持與保障。

    邱俊憲指出，高雄身為工業城市，消防同仁面臨的救災環境複雜度與危險性極高，不亞於台北與新北，但危險職務加給的成數卻長期存在區域落差，只有台北、新北的七成！他要求消防局應持續向行政院積極爭取，還給高雄消防同仁公平待遇。

    另針對基層反映的超勤加班費議題，邱俊憲直言許多同仁加班時數遠超申請上限，卻因預算不足被迫改為「補休」，但在人力吃緊現況下，補休制度往往「看得到吃不到」。

    他建請消防局應視同仁實際需求彈性調整，盡可能讓辛苦付出的夥伴，不分內外勤，都應獲得該有的加班補償。

    邱俊憲也指出，今年首度新增編列「義消人員健康檢查預算」，但目前389萬元規模僅能支應約 865人，相對於高雄4千多位義消伙伴，覆蓋率明顯不足，建請消防局應改進目前按隊部「平均分配」的做法，優先讓年資深、年齡長且實際投入救災頻率高的義消夥伴享有健檢保障。

    邱俊憲強調，致敬消防守護神，預算支持必須到位！消防局長王志平則回應，今年預計將有 100至200位同仁調回高雄服務，人力落差正逐年縮小，針對危險加給與義消健檢，王志平也承諾會持續與中央溝通並爭取經費。

    今天是119消防節，高市議員邱俊憲認為消防相關預算應到位，就是致敬消防守護神最好的方式，圖為消防隊救災場景。（資料照 消防局提供）

    今天是119消防節，高市議員邱俊憲認為消防相關預算應到位，就是致敬消防守護神最好的方式，圖為消防隊救災場景。（資料照 消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播