今天119 邱俊憲：致敬消防守護神 預算支持應到位

高市議員邱俊憲認為，致敬消防守護神，預算支持應到位。（記者王榮祥翻攝）

今天是119消防節。高市議員邱俊憲指出，致敬消防守護神，預算支持必須到位！消防局長王志平指出，人力落差逐年縮小，會爭取危險加給與義消健檢經費。

高市議會日前進行115年度消防局預算二三讀審議，邱俊憲針對第一線警消人員的人力加班費及補休問題、危險職務加給只有雙北的七成並不公平，及首度編列的義消健康檢查預算名額不足等議題，向消防局提出質詢建議，要求市府須提供消防夥伴最實質的支持與保障。

請繼續往下閱讀...

邱俊憲指出，高雄身為工業城市，消防同仁面臨的救災環境複雜度與危險性極高，不亞於台北與新北，但危險職務加給的成數卻長期存在區域落差，只有台北、新北的七成！他要求消防局應持續向行政院積極爭取，還給高雄消防同仁公平待遇。

另針對基層反映的超勤加班費議題，邱俊憲直言許多同仁加班時數遠超申請上限，卻因預算不足被迫改為「補休」，但在人力吃緊現況下，補休制度往往「看得到吃不到」。

他建請消防局應視同仁實際需求彈性調整，盡可能讓辛苦付出的夥伴，不分內外勤，都應獲得該有的加班補償。

邱俊憲也指出，今年首度新增編列「義消人員健康檢查預算」，但目前389萬元規模僅能支應約 865人，相對於高雄4千多位義消伙伴，覆蓋率明顯不足，建請消防局應改進目前按隊部「平均分配」的做法，優先讓年資深、年齡長且實際投入救災頻率高的義消夥伴享有健檢保障。

邱俊憲強調，致敬消防守護神，預算支持必須到位！消防局長王志平則回應，今年預計將有 100至200位同仁調回高雄服務，人力落差正逐年縮小，針對危險加給與義消健檢，王志平也承諾會持續與中央溝通並爭取經費。

今天是119消防節，高市議員邱俊憲認為消防相關預算應到位，就是致敬消防守護神最好的方式，圖為消防隊救災場景。（資料照 消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法