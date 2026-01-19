為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中配「恩綺」當街被公安強關直播 崩潰痛哭狂跳針「為祖國奉獻」

    2026/01/19 07:38 記者陳鈺馥／台北報導
    中配網紅「恩綺」最近在中國當街宣揚「兩岸一家親」，卻遭到公安人員要求關掉直播，讓她當場崩潰哭泣，反覆強調自己「為祖國奉獻」。（圖擷取自X平台）

    中配網紅「恩綺」最近在中國當街宣揚「兩岸一家親」，卻遭到公安人員要求關掉直播，讓她當場崩潰哭泣，反覆強調自己「為祖國奉獻」。（圖擷取自X平台）

    首次上稿 07:27
    更新時間 07:38

    武統中配「恩綺」（本名張燕）去年3月被廢止居留許可返回中國後，持續在網路直播。她最近在中國當街宣揚「兩岸一家親」，卻遭到公安人員要求關掉直播，讓她當場崩潰哭泣，反覆強調自己「為祖國奉獻」。

    中配做網紅YouTuber，傳播武統將台灣推向戰爭邊緣，若認定引發台灣社會不安，有事實足認有危害國家安全或社會安定之虞，主管機關可依兩岸人民關係條例第18條規定，依法做出裁處。

    網紅「恩綺」回到中國後，持續發表貶台言論。她近日在影片中聲稱，「恩綺在中國台灣省宣揚『兩岸一家親』，拿起我們的五星旗」。未料隨即便出現公安人員要求其關掉直播，並將恩綺帶到一旁警告。

    隨後恩綺便對觀眾表示，她可能要隨公安離開，接著情緒激動、當街痛哭，反覆對觀眾強調自己「為祖國奉獻」，卻被人舉報，希望大家能為她點關注加人氣。

    這段直播也在網路上廣傳，台灣網友直言：「在自己的祖國嚇成這樣」、「回到中國變得好乖巧啊！中國真是個神奇的地方」、「被祖國鐵拳，還得感恩祖國」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播