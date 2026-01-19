中配「恩綺」當街被公安強關直播 崩潰痛哭狂跳針「為祖國奉獻」

中配網紅「恩綺」最近在中國當街宣揚「兩岸一家親」，卻遭到公安人員要求關掉直播，讓她當場崩潰哭泣，反覆強調自己「為祖國奉獻」。（圖擷取自X平台）

首次上稿 07:27

更新時間 07:38

武統中配「恩綺」（本名張燕）去年3月被廢止居留許可返回中國後，持續在網路直播。她最近在中國當街宣揚「兩岸一家親」，卻遭到公安人員要求關掉直播，讓她當場崩潰哭泣，反覆強調自己「為祖國奉獻」。

中配做網紅YouTuber，傳播武統將台灣推向戰爭邊緣，若認定引發台灣社會不安，有事實足認有危害國家安全或社會安定之虞，主管機關可依兩岸人民關係條例第18條規定，依法做出裁處。

網紅「恩綺」回到中國後，持續發表貶台言論。她近日在影片中聲稱，「恩綺在中國台灣省宣揚『兩岸一家親』，拿起我們的五星旗」。未料隨即便出現公安人員要求其關掉直播，並將恩綺帶到一旁警告。

隨後恩綺便對觀眾表示，她可能要隨公安離開，接著情緒激動、當街痛哭，反覆對觀眾強調自己「為祖國奉獻」，卻被人舉報，希望大家能為她點關注加人氣。

這段直播也在網路上廣傳，台灣網友直言：「在自己的祖國嚇成這樣」、「回到中國變得好乖巧啊！中國真是個神奇的地方」、「被祖國鐵拳，還得感恩祖國」。

