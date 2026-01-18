學測只關心市立高中806名考生 林志潔：高虹安市府努力辦教育好嗎？

新竹市府教育處的粉專貼文只關心市立高中806名考生，陽明交大法律學者林志潔籲高虹安市府努力辦教育好嗎？（照片取自林志潔臉書）

115學年大學學測17-19日登場，新竹地區有超過5千名高中生應試，但新竹市府教育處粉專竟貼文僅關心市立3所高中考生共806人應試情形，挨批非市立高中的學生就不是竹市學生嗎？陽明交大法律學者林志潔也發文籲市府真心努力辦教育，因為今年大學學測，新竹有超過5千名學子參與，人數眾多，競爭激烈，證明大新竹地區學生受教權需受重視，怎可能只有806人考試？難道只有3所市立高中的同學需要關心，國立或私立學校的學生們就不必關心嗎？

市府教育處粉專提到，新竹市3所市立高中考生共計806名，分別於新竹高中、新竹女中、曙光女中、香山高中等4個考場應試。還提到處長林立生也到香山高中及曙光女中巡視考場，為考生加油，還提到要協助考生穩穩就座、安心作答。讓人質疑市府教育處只關心市立高中應試學生，對其他國立及私立的高中生漠不關心嗎？

請繼續往下閱讀...

有網友留言稱「新竹市教育『畜』只在意3所市立高中？！新竹市其他高中的學生都不是人生父母養的孩子？」、「什麼意思，只有這3所公立高中的學生才是考生？總共有5000多名考生，你們只知道有806位考生，只有關心他們的考場環境？？新竹市教育處知不知道自己在說什麼？」、「新竹市長高虹安是偽造文書犯」。大新竹高中就學權益自救會也留言「新竹市教育局處小編，自救會來囉！新竹市高三學生約5945人，新竹縣高三學生約4428人，苗栗縣高三學生約4107人，依113年教育部資料，不只806人哦！自救會關心的是全部竹竹苗的孩子！為全體考生加油」嘲諷新竹市府意味濃厚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法