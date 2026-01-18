為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    海巡署金馬澎分署新任首長上任 領航前線捍海衛疆

    2026/01/18 23:14 記者劉禹慶／澎湖報導
    金馬澎分署長洪挬論，正式接下印信走馬上任。（海巡署提供）

    金馬澎分署長洪挬論，正式接下印信走馬上任。（海巡署提供）

    海巡署金馬澎分署昨（17）日舉行前任分署長陳泗川榮退歡送會，今（18）日無縫接軌進行新任分署長洪挬論布達暨宣誓典禮，連2日都由海巡署長張忠龍主持，並率海巡署海巡委員廖德成、北部分署分署長廖雲宏及署部一級主管出席，典禮莊重簡潔。

    金馬澎新任分署長洪挬論，為中央警察大學正科59期、水上警察研究所碩士畢業，歷任新竹、澎湖、馬祖等地海巡隊隊長、高雄、台南等地巡防區指揮部主任、海巡署勤務指揮中心主任、金馬澎分署副分署長等重要內外勤及指管系統要職，對離島地區民情及海域情勢掌握有相當厚實基礎。

    海巡署長張忠龍表示，金馬澎分署是海防戰略防衛韌性的第一道防線，新（卸）任分署長均曾擔任離島海巡隊隊長職務，且對海巡業（勤）務均具深刻見解，海洋委員會及海巡署高度肯定其專業能力。

    面對詭譎多變的地緣灰帶海域情勢，署長將重任託付分署長，期許能發揮價值領導，深入基層，使同仁深刻瞭解實踐國安、治安及平安的勤務最高價值；面臨灰帶執法衝突時，機關首長能站在前線做同仁堅強的後盾，建立依法執法勇於擔當的信任文化，同時深耕在地民情經營，扮演好守護漁民權益的角色；此外，更應強化科技防衛韌性，配合海巡署特別預算相關規劃加速「海空一體、精銳海巡」政策的推動腳步，導入AI智能告警，提高無人機飛手取證，建構海空立體巡查能力，讓海巡團隊穩健前行，用專業的判斷，精準執法，鞏固捍衛海疆及主權的執法確信。

    新上任金馬澎分署長洪挬論，即日起走馬上任。（金馬澎分署提供）

    新上任金馬澎分署長洪挬論，即日起走馬上任。（金馬澎分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播