海巡署金馬澎分署新任首長上任 領航前線捍海衛疆

金馬澎分署長洪挬論，正式接下印信走馬上任。（海巡署提供）

海巡署金馬澎分署昨（17）日舉行前任分署長陳泗川榮退歡送會，今（18）日無縫接軌進行新任分署長洪挬論布達暨宣誓典禮，連2日都由海巡署長張忠龍主持，並率海巡署海巡委員廖德成、北部分署分署長廖雲宏及署部一級主管出席，典禮莊重簡潔。

金馬澎新任分署長洪挬論，為中央警察大學正科59期、水上警察研究所碩士畢業，歷任新竹、澎湖、馬祖等地海巡隊隊長、高雄、台南等地巡防區指揮部主任、海巡署勤務指揮中心主任、金馬澎分署副分署長等重要內外勤及指管系統要職，對離島地區民情及海域情勢掌握有相當厚實基礎。

海巡署長張忠龍表示，金馬澎分署是海防戰略防衛韌性的第一道防線，新（卸）任分署長均曾擔任離島海巡隊隊長職務，且對海巡業（勤）務均具深刻見解，海洋委員會及海巡署高度肯定其專業能力。

面對詭譎多變的地緣灰帶海域情勢，署長將重任託付分署長，期許能發揮價值領導，深入基層，使同仁深刻瞭解實踐國安、治安及平安的勤務最高價值；面臨灰帶執法衝突時，機關首長能站在前線做同仁堅強的後盾，建立依法執法勇於擔當的信任文化，同時深耕在地民情經營，扮演好守護漁民權益的角色；此外，更應強化科技防衛韌性，配合海巡署特別預算相關規劃加速「海空一體、精銳海巡」政策的推動腳步，導入AI智能告警，提高無人機飛手取證，建構海空立體巡查能力，讓海巡團隊穩健前行，用專業的判斷，精準執法，鞏固捍衛海疆及主權的執法確信。

新上任金馬澎分署長洪挬論，即日起走馬上任。（金馬澎分署提供）

