北市上班族垃圾無處丟 陳冠安：應廣設智慧垃圾桶

陳冠安認為，廣設智慧垃圾桶既能解決青年痛點，同時也可改善環境髒亂。（陳冠安提供）

台北市南港、內湖區年輕人口多，許多人加班後帶外食返家，往往已是晚上9點、10點，囤積的垃圾無處可丟，令人困擾。表態爭取代表國民黨參選港湖議員的陳冠安主張，在垃圾量大或適當地點，如商圈、公園、交通節點與年輕人口多的社區，廣設智慧垃圾桶及智慧回收箱，取代傳統公共垃圾桶，解決行人清潔箱被傾倒家庭垃圾、製造環境髒亂的問題。

陳冠安表示，對忙碌的上班族而言，倒垃圾時間需要特別規劃，加上年輕人常住的套房、雅房空間有限，難以設置完整回收分類桶，目前台北市已有智慧垃圾收集機，插入悠遊卡就能隨時投遞垃圾，按重量計費，但是全市僅有9個據點，人口密集的都市遠遠不夠。

他也提到，近年來不少行人清潔箱因被亂倒，惡臭、蚊蟲及老鼠孳生，周邊居民被迫承擔外部成本，因此台北市政府選擇逐年裁撤，以南港來說，5年內從90個下降至41個，雖然減少亂倒問題，卻也讓行人和居民丟垃圾更不方便。

他建議，市府可於商圈、公園、交通節點與年輕人口多的社區，設置智慧垃圾桶，並且同步增設智慧回收箱，針對玻璃、乾電池、塑膠等給予回饋點數，讓做好回收的民眾，可以折抵使用智慧垃圾桶，形成正向循環，減輕清潔隊員的工作負擔與風險。

