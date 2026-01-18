為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    館長曝若自己被關「台灣社會反應」 網友一面倒：說得太對了

    2026/01/18 20:06 即時新聞／綜合報導
    館長陳之漢。（資料照）

    近期立場鬼轉積極舔共的網紅「館長」陳之漢，因為先前支持解放軍來台灣「斬賴清德狗頭」，本月初新北地檢署依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌將他起訴，讓館長多次在直播中崩潰。近日他在直播相當感傷的說，如果他真的被羈押、被關，這個世界「馬照跑、舞照跳」，沒有人會同情他，結果釣出大票網友直呼贊同，「第一次這麼認同他的話！」

    館長昨天（17日）在自己的直播中談到中天主播林宸佑被控涉犯《國安法》遭羈押禁見的事，痛罵台灣現在已經沒有公理正義，「台灣司法現在就是一坨X，台灣的檢察官就是他X的賴清德的狗，我講的啦！X你X咧！你們可以辦我，全世界都在看，網路上的東西是不會消失的，兩岸人民都在看，你可以辦我啊！」

    「這個世界馬照跑、舞照跳」

    館長聲稱，他對林宸佑的遭遇是感同身受，想幫卻無力，因為他也是與民進黨作對的人，如果他也被羈押，「我可以很肯定地講啊，這個世界馬照跑、舞照跳，沒有人會同情我啊！」

    館長的發言曝光後掀起熱議，「說得太對了」、「第一次這麼認同他的話！」、「這一次非常認同」、「我只能說活該啊」、「不只不會同情，還會用力恥笑」、「聽過他一堆X話後，只有這句話我絕對認同」、「只有這句是人話！」、「叛徒有什麼好值得同情的」、「難得說了實話」、「還想辦桌請客勒」、「不只不會同情，還要放鞭炮慶祝」。

