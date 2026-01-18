為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    曾在記者會槓上中天林宸佑 曹興誠：先知總是孤獨的

    2026/01/18 17:07 記者陳鈺馥／台北報導
    聯電創辦人曹興誠2022年曾在記者會上拒絕「中天新聞」記者林宸佑提問，並當眾痛批「匪台」，事後引來中天控告妨害名譽。（資料照）

    聯電創辦人曹興誠2022年曾在記者會上拒絕「中天新聞」記者林宸佑提問、並當眾痛批「匪台」，事後引來中天控告妨害名譽；台北地檢署認定，曹並非毫無憑據之單純抽象謾罵，予以不起訴。4年後，林宸佑涉犯國安法遭到羈押，有網友發文重提此事，曹興誠今日特地在Threads留言說，「先知總是孤獨的」。

    曹興誠槓上中天新聞一事，源於2022年9月1日，曹在立法院召開國際記者會，解釋自己早已放棄新加坡國籍、回歸中華民國台灣國籍，並說明捐款30億元要強化國防及民防。不料，記者會上林宸佑的提問，引來曹興誠不滿，當場質疑是哪一家媒體。

    當時曹興誠在記者會上批中國清零政策「非常愚蠢」，病毒跑來跑去，怎麼可能清零？從清零政策可以證明中共腦殘。林宸佑提問說，「剛剛曹董有特別提到，病毒會跑來跑去，動態清零是不可能的，但是之前陳時中（中央流行疫情指揮中心前指揮官）就是有提清零的政策，所以曹董是在質疑陳時中的防疫政策嗎？」

    當時，曹興誠揮手打斷林宸佑的提問，並回答「你第一個題目有陷阱，你是哪一家報社的？」林宸佑回答「中天」；曹接著說，「中天我不回答，這匪台嘛。你（指提問的林宸佑）還有臉站在這裡，不慚愧啊？」林接著又問，「現在大陸對台灣日益威脅，跟蔡總統抗中保台、挑釁有關？」曹直接回嗆，「中天的請不要站在這裡發問」。

    有網友在Threads上發文指出，「曹董先知！4年前就看破中天記者林宸佑，直言『你還有臉站在這裡，我替你慚愧啊』」，曹興誠則留言說，「先知總是孤獨的」。

    中天記者林宸佑涉犯國安法遭到羈押，有網友發文重提4年前往事，曹興誠今天留言指出，「先知總是孤獨的」。（擷取自Threads）

