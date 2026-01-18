為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白推「未來帳戶」國庫多4千億支出 主計總處：未與行政部門研議

    2026/01/18 16:28 記者陳鈺馥／台北報導
    針對藍白將推「台灣未來帳戶」，行政院主計總處送交國會報告指出，依預算法第91條規定，立委所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院意見，指明彌補資金的來源。（資料照）

    藍白日前宣布將推動「台灣未來帳戶」，擬由政府為12歲以下孩童存入5萬元，每年再補助1萬元，未來12年國庫至少支出逾4000億元。行政院主計總處日前送交國會報告示警，依預算法第91條規定，立委所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院意見，指明彌補資金的來源。

    立法院國民黨團、民眾黨團提出「台灣未來帳戶特別條例草案」，規劃由政府替2013年9月2日以後出生之未滿12歲以下兒童開立「台灣未來帳戶」。開戶第一年由衛福部撥入啟動金5萬元，第2年起至開戶人12歲止由衛福部每年撥入撥補金1萬元。

    行政院主計總處意見指出，本條例所需經費龐大，惟相關內容未與行政部門研議，本條例明定政府未來年度歲計賸餘，全數用於台灣未來帳戶所需經費，政府將無法因應社經情勢變化及當前施政重點以辦理優先施政項目，預算資源運用將失去彈性。

    主計總處強調，為因應未來預算籌編及預算執行異常情形，歲計賸餘仍宜留供融資調度財源，因應重大政策所需。

    主計總處提及，行政院已從推動友善職場、放寬人工生殖、發放育兒津貼及托育補助等多元管道，持續挹注資源解決少子女化問題，鑒於本項金額龐大，且本條例係給予全國兒少齊一資源挹注，未定有排富條款，無法照顧到真正的經濟弱勢族群，爰仍宜由行政部門予以通盤研議。

