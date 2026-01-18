錢坑法案掏空國庫近2兆元 公督盟：KMT準備拖台灣一起死

藍白兩黨立委於立法院屢次封殺1.25兆元「國防特別條例草案」，並提出多數不顧財政紀律的錢坑法案。（資料照）

國民黨日前宣布將推動「台灣未來帳戶」，政府12年至少將多支出4030億元。據統計，本屆藍白提案影響財政紀律、掏空國庫加總近2兆元；公督盟今日痛批，國民黨知道執政無望，提出一堆掏空國庫的錢坑法案，準備拖著台灣一起死。

藍白立委不斷提出被稱為「肉桶錢坑法案」，包括2024年修惡「財劃法」從中央搬4165億元至地方、普發現金1萬元計2360億元，以及停砍年金致公教退撫基金10年須增補6370億元。

國民黨團日前提案將老農津貼提高到月領1萬5000元，相較於政院版每月1萬元，若硬推1萬5000元版本，國庫將比政院版多支出317.5億元；「台灣未來帳戶特別條例草案」一旦通過，未來12年國庫至少再增加4030億元支出。

國民黨更修正眷改條例，經濟民主連合智庫質疑，符合擴大國軍老舊眷村改建適用範圍的軍眷集合住宅，全台共78個社區、3萬8141戶，台北市占最大宗，政府恐投入超過2000億元經費。

此外，國民黨立委提案修正「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」，限縮附隨組織定義，並排除救國團適用。黨產會已示警，此修法將造成救國團、婦聯會逾400億元不當黨產，恐無法收歸國有。

公督盟執行長張宏林今日受訪表示，國民黨選輸總統後，就把立法院當成總統府、行政機關，恣意提出違反憲法權力分立，不顧財政紀律的法案，完全凌駕於行政之上，這是全世界民主的笑話。

張宏林指出，破壞憲政、掏空台灣！國民黨非常可恥，是不是在幫中國破壞台灣政府的穩定運作？在拆毀國家運作的根基？公督盟要給予強烈譴責。

張宏林質疑，「台灣未來帳戶」跟財政紀律有關，在野黨卻隨便詛咒給別人死，隨便提一個點子，完全不管政策財源、配套措施，錢到底從哪裡來？在野黨經常提出一個美好的方向，實際是藉此在作惡，不顧財政的可行性，也沒有任何配套，只是把台灣帶往滅亡的樣態。

「難道國民黨都是法盲嗎？」張宏林痛批，嚴重懷疑國民黨已經知道未來執政無望，所以要拖著台灣一起死，這個政黨的所作所為非常不負責任。國民黨以前還長期執政過，竟然提這種法案，難道國民黨都是法盲嗎？絕對要嚴厲譴責「國民黨這種帶著台灣一起死」的行徑。

張宏林說，過去國民黨利用黨國體制將國產變黨產，甚至經營黨營事業成為全球最有錢的政黨，轉型正義是要回歸正常，國民黨又要把大家帶回最醜陋的年代，帶著台灣往回走、倒退走，這是非常可恥的。

