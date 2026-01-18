為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    毛孩超車小孩！全台貓狗數破340萬 賴清德：目標拚零棄養

    2026/01/18 16:17 記者陳昀／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德今出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」時表示,政府持續推動「動物保護法」修法,期盼達成領養取代購買、零棄養目標。(記者叢昌瑾攝)

    兼任民進黨主席的總統賴清德今出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」時表示，政府持續推動「動物保護法」修法，期盼達成領養取代購買、零棄養目標。（記者叢昌瑾攝）

    兼任民進黨主席的總統賴清德今出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」時表示，我國貓狗數量已逾340萬隻，超越14歲以下小孩，政府也成立「動物保護師」、持續推動「動物保護法」修法，期盼達成領養取代購買、零棄養目標。

    賴清德指出，截至去年底止，我國貓、狗數量已經超過340萬隻，超越14歲以下小孩，貓狗越養越多、小孩越生越少，這是政府要面對解決的問題；不過，政府也應該走在前面，鼓勵大家珍惜生命，愛護動物、保護動物是文明社會的重要象徵。

    賴清德說，政府2年前已成立「動物保護師」，專責協同民間團體保護動物，政府去年起也給獸醫師「不開業獎金」，鼓勵加入政府機關協助防疫等種種工作，行政院也持續推動「動物保護法」修法，今年1月8日最新版本已送到立法院。

    賴清德說明，政府推動動保法修法有幾個目標，包括源頭管理，給動檢人員及時處理的權力，加強查緝非法繁殖、違法販賣；鼓勵對流浪動物必須採取「人道捕捉」並結紮；加強動物登記；針對收容處所定期評鑑；禁止在保護區餵養動物；對虐待動物給予處罰；期盼達成「領養取代購買、零棄養」目標。

    賴清德提到，衛福部、農業部也會共同解決傳染病議題，我們必須多關心、保護、研究動物議題，避免動物傳染病傳染給人。

    賴清德鼓勵大家珍惜生命,愛護動物、保護動物是文明社會的重要象徵。(記者叢昌瑾攝)

    賴清德鼓勵大家珍惜生命，愛護動物、保護動物是文明社會的重要象徵。（記者叢昌瑾攝）

