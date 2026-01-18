稱很多人為「救出阿北」才反罷免 柯文哲：國民黨別太高估自己

民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，他相信很多人為了「把阿北救出來」才去投反罷免票，「我的意思是，國民黨不要太高估自己的實力。」（記者方賓照攝）

民眾黨佈局9合1選舉，創黨主席柯文哲遭羈押1年交保後，近日頻繁出席黨內輔選活動。柯文哲今天出席台北市地方活動時致詞表示，要不是大罷免32比0，他現在應該還在裡面，因此要感謝那天有去投票的人，他相信很多人為了「把阿北救出來」才去投票，「我的意思是，國民黨不要太高估自己的實力。」

台灣民眾黨今天下午台北市舉辦「2026松信夥伴見面會、黨員支持者市政意見回饋暨歲末團聚」，柯文哲致詞時表示，他離開土城之後胖了4公斤，「陳佩琪每天沒事幹，不是寫臉書就是煮飯給我吃」，而他很節省，想說煮了不吃掉很浪費，結果就4個月胖了4公斤，之後要想辦法吃少一點。

柯文哲隨後分享在土城看守所的故事，他笑稱，1名管理員看見他就喊「阿北加油」，講完沒多久就開始哭，讓他心裡想說「我需要被人家安慰，結果現在還要安慰你」；他透露，726大罷免開票期間，管理員每30分鐘就跟他報進度，「我不想聽都不行」。因為他沒有買電視，但他有訂報紙，但講到報紙就要吐槽。

柯文哲說，「自由時報」訂了1個月，實在看不下去所以算了，想說被折磨這麼痛苦，還要自己折磨自己，勉強訂1個月；聯合報至少內容不錯，副刊、文藝相當多；而中國時報是字太大，1份10塊錢，內容好像比較少。他說，「講實話，一個月300元，我想說還是看內容比較多的」。

此外，柯文哲也談到，有一次他換一個新室友，卻不認識他，後來才知道他是馬來西亞來的，所以就跟他說，他是台灣版的安華（曾入獄的現任馬來西亞首相）。要不是大罷免32比0，他現在應該還在裡面，謝謝那天有去投票的人，相信很多人都是為了「把阿北救出來」才去投票，「我的意思是說，國民黨不要太高估自己的實力。」

