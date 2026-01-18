為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鄭麗君被點名參選台北市長 吳思瑤：我舉雙手雙腳贊成

    2026/01/18 15:41 記者陳昀／台北報導
    民進黨北市立委吳思瑤（右四）今出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」活動時受訪表示，政院副院長鄭麗君如果參選台北市長，絕對是一個超級大的亮點、爆點，「我舉雙手雙腳贊成」。（記者叢昌瑾攝）

    我國爭取到美國對台關稅調降至15%不疊加及「232條款」最優惠待遇，領軍談判的行政院副院長鄭麗君被視為台北市長人選，同樣被點名參選的民進黨立委吳思瑤今受訪表示，鄭麗君如果參選，絕對是一個超級大的亮點、爆點，「我舉雙手雙腳贊成」。

    吳思瑤下午出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，被問及鄭麗君被列入台北市長人選一事時回應，鄭麗君這次在關稅談判立下大功，如果參選，絕對是一個超級大的亮點，也是超級大的爆點，最近社群上的討論聲量也越來越高，雖然也有另一派聲音認為，國家級人才還是留在行政團隊比較好。

    吳思瑤則分享她的看法指出，鄭麗君不論被擺在哪一個位置，絕對都會表現得一百分，若可望投入首都市長選舉，「我當然舉雙手雙腳都贊成」。

    吳思瑤並舉高雄市長陳其邁的亮眼表現為例，陳其邁之前也擔任過行政院副院長，有中央跨部會整合政策的能力，這都反映在他市政的治理上，強強聯手、好上加好，如果台北市民有這個福氣、鄭麗君願意say yes，「我們已經就戰鬥位置，全力來幫忙」。

    熱門推播