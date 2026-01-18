為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    傳柯美蘭戰竹北市長 柯文哲駁謠言：曾談過但她開刀忙

    2026/01/18 15:35 記者李文馨／台北報導
    台灣民眾黨今天下午台北市舉辦「026松信夥伴見面會、黨員支持者市政意見回饋暨歲末團聚」，創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌於會前接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

    台灣民眾黨今天下午台北市舉辦「026松信夥伴見面會、黨員支持者市政意見回饋暨歲末團聚」，創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌於會前接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

    民眾黨佈局竹北市長選舉，新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥、民眾黨創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭都被點名。創黨主席柯文哲今天下午受訪表示，台灣最多的就是謠言，每天都有報派，看一看就好了；至於柯美蘭有無跟他談及選舉事情，柯說，「談話是有，但柯美蘭現在一個月開刀100台，她很忙。 」

    台灣民眾黨今天下午台北市舉辦「026松信夥伴見面會、黨員支持者市政意見回饋暨歲末團聚」，柯文哲、現任主席黃國昌於會前接受媒體聯訪。

    談及台北市選舉的戰略規劃，黃國昌說，這牽涉到跟國民黨之間的合作，等共同政見提出後，兩政黨針對2026年有共同的理想、願景、目標簽政黨協議，民眾黨會提出建議，「就是現任者優先」，如果國民黨也採納，包含基隆市長、台北市長、桃園市長，民眾黨會遵守這樣的協議，具體內容必須兩黨坐下來談，並非個人可以決定的。

    對於外界點名柯美蘭參選竹北市長，柯文哲反問，「她（柯美蘭）有說要選嗎？」連他自己都被點名要選彰化、台南、台中、高雄，「台灣最多的就是謠言、最不欠缺的就是謠言」，每天都有報派，看一看就好了。媒體追問，柯美蘭有無跟他談過選舉的事情，柯文哲回應，「談話是有，但柯美蘭現在一個月開刀100台，她很忙。 」

    此外，針對被基層點名邱臣遠空降參選。黃國昌說，民眾黨用公平公開的機制，給竹北市民最強的選擇；柯文哲表示，如果有競爭，就用初選機制解決。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播