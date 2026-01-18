傳柯美蘭戰竹北市長 柯文哲駁謠言：曾談過但她開刀忙

台灣民眾黨今天下午台北市舉辦「026松信夥伴見面會、黨員支持者市政意見回饋暨歲末團聚」，創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌於會前接受媒體聯訪。（記者方賓照攝）

民眾黨佈局竹北市長選舉，新竹市副市長邱臣遠、新竹縣議員林碩彥、民眾黨創黨主席柯文哲胞妹柯美蘭都被點名。創黨主席柯文哲今天下午受訪表示，台灣最多的就是謠言，每天都有報派，看一看就好了；至於柯美蘭有無跟他談及選舉事情，柯說，「談話是有，但柯美蘭現在一個月開刀100台，她很忙。 」

台灣民眾黨今天下午台北市舉辦「026松信夥伴見面會、黨員支持者市政意見回饋暨歲末團聚」，柯文哲、現任主席黃國昌於會前接受媒體聯訪。

談及台北市選舉的戰略規劃，黃國昌說，這牽涉到跟國民黨之間的合作，等共同政見提出後，兩政黨針對2026年有共同的理想、願景、目標簽政黨協議，民眾黨會提出建議，「就是現任者優先」，如果國民黨也採納，包含基隆市長、台北市長、桃園市長，民眾黨會遵守這樣的協議，具體內容必須兩黨坐下來談，並非個人可以決定的。

對於外界點名柯美蘭參選竹北市長，柯文哲反問，「她（柯美蘭）有說要選嗎？」連他自己都被點名要選彰化、台南、台中、高雄，「台灣最多的就是謠言、最不欠缺的就是謠言」，每天都有報派，看一看就好了。媒體追問，柯美蘭有無跟他談過選舉的事情，柯文哲回應，「談話是有，但柯美蘭現在一個月開刀100台，她很忙。 」

此外，針對被基層點名邱臣遠空降參選。黃國昌說，民眾黨用公平公開的機制，給竹北市民最強的選擇；柯文哲表示，如果有競爭，就用初選機制解決。

