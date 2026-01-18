基隆麥金路水管漏水影響4.8萬戶 童子瑋：市府應第一優先解決

基隆議長童子瑋指出，基隆市15日大停水，停水近2天造成市民困擾，水公司責無旁貸加速汰換老舊管線，基市府也應把解決民生問題放在市政優先。（記者俞肇福攝）

基隆市麥金路586號15日傳出供應用戶的自來水管漏水，台灣自來水公司第一區管理處（簡稱一區處）從15日下午5時開始停水施工搶修，基隆市4萬8000戶用水戶受影響，直到17日晚上仍有不少民眾反映還沒有水，或是打開水龍頭水量很小，引發民怨；基隆市議長童子瑋今天（18日）表示，基隆市有許多地區都是老舊管線，水公司汰舊換新當務之急，基隆市政府責無旁貸也要有監督機制及聯繫工作平台，希望市政府把解決民生問題，放在市政的第一優先。

童子瑋今天發送「台灣尚勇」春聯時受訪說，這幾天有很多民眾用水受到嚴重影響，尤其這2天剛好是學測考試，服務處接獲很多民眾陳情，協調水車、加壓站等，讓自來水能夠趕快恢復供水。

童子瑋表示，基隆市老舊水管非常多，水公司有非常嚴重責任，不要一天到晚出狀況，水公司如何汰換舊管是當務之急，基隆市政府責無旁貸也要有監督機制及聯繫工作平台，過去在道安會報等就有工作期程及一些監督機制，但這幾年監督機制似乎鬆了，希望市政府把民生問題放在市政的第一優先，要確實掌握何時能復水，不能在假日就像休假日一樣，讓市民苦等用水。

自來水公司一區處指出，基隆市麥金路自來水管線發生漏水，因地下管線配置密集，且緊鄰電力管線及油管等重要設施，施工環境相當複雜且可施工空間狹窄，增加搶修難度。台灣自來水公司接獲通報後，立即動員人力與機具全力投入搶修作業，17日上午8時完成修復，並開始逐步恢復供水，而管線末端及高地地區延遲至下午5時才正常。搶修期間造成用水不便，深表歉意，並感謝民眾的體諒與配合。

