藍白擬自提國防特別預算 王定宇：扯台灣後腿、向國際傳遞錯誤訊號

民進黨外交及國防委員會召委王定宇批評，藍白八度封殺國防特別預算，又稱要自提版本的做法，不僅違憲，也無法即時快速地提升我國國家安全，是在「扯台灣後腿」。（資料照）

立法院國民黨團及民眾黨團已八度封殺國防特別預算，兩黨皆稱將自提特別預算版本。對此，民進黨外交及國防委員會召委王定宇批評，藍白此舉不僅是違憲做法，無法即時快速地提升我國國家安全，更向國際盟友傳遞「台灣不在意自己安全」的錯誤訊號，會讓台灣陷入極度危險的境地，這種「扯台灣後腿」的做法，全世界唯一從中得利的大概只有中共與解放軍。

藍白不僅八度封殺國防特別預算，至今也未排審中央政府總預算，導致牽涉我國戰略預警整備的200億元的嚇阻戰力籌建預算、415億元的不對稱戰力強化預算等延宕審查。

王定宇今日表示，立法院自提預算特別條例是違憲做法，現有國家憲法體制內，預算編列屬於行政權，立法院僅有審查與修法權力；國會對於國防部提出的「國防預算特別條例」可以監督、瞭解、審查，但國民黨與民眾黨正事不做，卻片面想要自提特別預算，簡直荒謬，既違憲也違反現實、違反國家安全需要。

王定宇指出，有關軍事投資的國防預算要經過長時間台美政府來回磋商，並由軍方及盟友經過很多討論與磋商，才能定案，但國民黨與民眾黨既沒有跟美方磋商，也不是行政權，亦不瞭解軍方的軍力的配置、軍事的訓練，及國防產業自主生產的能量在哪裡。

王定宇痛批，藍白唯一要做的就是「扯台灣後腿」，想方設法拖延國防預算，並阻擋國防預算特別條例交付委員會審查，藍白至今已利用程序委員會阻擋國防特別預算4個多月，用違憲且不了解國防需求的方式自提版本，這種拖住國家腳步、阻礙國安提升的做法，全世界唯一得利的大概只有中共與解放軍。

王定宇表示，藍白此舉不僅無法即時快速地提升我國國家安全，更向國際盟友傳遞「台灣不在意自己安全」的錯誤訊號，會讓台灣陷入極度危險的境地，他強調，國防安全攸關2300萬人安身立命的需要，不是拿來做政黨鬥爭的工具，喊話藍白「放了台灣一馬吧！」

