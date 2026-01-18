彰化民進黨提名殺紅眼！ 2鄉鎮、3議員選區協調破局就初選

民進黨彰化縣黨部預計本月20日起一連3天展開提名作業前的協調，一旦破局啟動電話民調，交民調定奪。（縣黨部提供）

民進黨彰化縣黨部已完成年底公職選舉提名登記，競爭最激烈的彰化、鹿港、北斗3個縣議員選區，以及花壇、福興2鄉長提名，本週二（20日）起連續3天協調，若談判破局，則直接進入26日至30日電話民調，由民調結果定勝負。

全縣26鄉鎮市中，9鄉鎮市完成鄉鎮市長登記，包括二林吳聰明、永靖魏碩衛、秀水葉國雄、芬園郭哲榮、花壇許澤鈿與葉繼元、鹿港楊妙月、溪州巫宛萍、彰化市黃柏瑜、福興陳巧芬與黃厚綿。其中，花壇鄉與福興鄉各2人爭1席，需協調分出勝負，其他鄉鎮則單人登記順利。

民進黨這次在全縣縣議員8區加原住民選區提名共24席，登記超額僅彰化（第1選區，提名5席）林世賢、許雅琳、楊子賢、李成濟、翁慧玟、莊陞漢、林世明7搶5；鹿港（第2選區，3席）蔣煙燈、蔡匡威、藍駿宇、施喻琁4搶3；北斗（第7選區，2席）陳似梅、李俊諭、江熊一楓3搶2。

其他選區如和美（第3，3席）蕭文雄、周君綾、曾煥燁；員林（第4，3席）陳秋蓉、張欣倩、賴澤民；溪湖（第5，2席）僅劉珊伶；田中（第6，2席）詹琬惠、許書維；二林（第8，2席）洪子超、洪騰明，皆順利或單人登記。

縣黨部主委楊富鈞強調，協調3天若無共識，即由中央黨部認可的4家民調公司中任選一家執行電話民調，選哪一家則由參選人決定，排名即提名人選，不改規則。

下屆彰化縣議會總席次55席，民進黨將提名24席，力求席次成長。（記者張聰秋攝）

