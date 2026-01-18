為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    台東縣長選舉藍綠過招！ 陳瑩唱部落版生日快樂歌 吳秀華大啖國產豬

    2026/01/18 14:01 記者劉人瑋／台東報導
    吳秀華發紅包是農曆年前必有行動。（記者劉人瑋攝）

    吳秀華發紅包是農曆年前必有行動。（記者劉人瑋攝）

    縣長選戰逐漸升溫，台東藍綠兩位參選人面對群眾各有不同風格，今早國產豬活動中又見面，本就是原住民立委的綠營參選人陳瑩對壽星養豬協會總幹事徐永明大唱部落加強版生日快樂歌、自由表現自我，藍營的議長吳秀華則是「交關」每攤、大啖國產豬、發紅包，最戰戰兢兢的還是台東市長陳銘風坐兩人中間，分食物要平均、誰也不得罪。

    陳瑩見到今天的壽星、台東縣養豬協會總幹事徐永明，和助理現場唱部落加強版生日快樂歌、「祝你快樂生、生出來」，又因跨年時A-Lin與阿妹的「那魯one、two、 three」爆紅，同時又加進歌中，一旁觀眾有「秒回部落」感覺。

    吳秀華和助理與陳瑩一樣每攤都跑、都消費，但明顯買得實在不少、滿手貨品和台東豬製成美食，她表示選舉還是保持輕鬆、有信心，大啖美食之際的確也表現得輕鬆寫意。

    兩黨參選人在活動時看來十分放鬆，戰戰兢兢的還是陳銘風，坐在兩位中間誰也不得罪，手中一碗麵分三分，分完藍綠參選人、最後再留給自己，他自稱「食量不大、手中的食物夠吃」，又因今天是國產豬活動，他也表示「要支持誰？支持國產豬」，提到身為市長如何自處、分配雙邊注意力與資源時，也只能大喊「不要害我」聞風而去。但誰也不得罪、適時強調自己也是國民黨員，也顯示某種政治智慧。

    陳瑩大啖台東豬製成香腸。（記者劉人瑋攝）

    陳瑩大啖台東豬製成香腸。（記者劉人瑋攝）

    台東市長陳銘風誰都不得罪的分配法。（記者劉人瑋攝）

    台東市長陳銘風誰都不得罪的分配法。（記者劉人瑋攝）

